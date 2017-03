Lượt trận thứ 2 bảng A cúp quốc tế truyền hình Bình Dương: Chủ nhà vào bán kết

Chủ nhà nhập cuộc tốt với những pha lên bóng sắc sảo. Tuy nhiên, đội bóng đất Thủ chỉ duy trì trong 30 phút đầu. Đến phút 41, chủ nhà lâm vào cảnh khó khi Minh Chuyên nhận thẻ vàng thứ hai. Cứ ngỡ trận đấu kết thúc không bàn thắng thì bất ngờ phút 85, trong tình huống lộn xộn trong vòng cấm, Aniekan bị hậu vệ B.BD phạm lỗi và chính cầu thủ này hạ gục thủ môn Thế Anh trên chấm 11 m.

Vài phút sau, trong một pha băng lên hiếm hoi, trung vệ Chí Công đã có cú sút chìm trong vòng cấm, đưa bóng đi xuyên qua một rừng hậu vệ, cân bằng tỉ số 1-1. Tuy nhiên, với một trận thắng, một hòa, chủ nhà Bình Dương đã chắc một vé vào bán kết.

Trận đấu trước đó, Express FC và Chonburi hòa nhau không bàn thắng.

Các trận đấu bảng B bị hoãn do sự cố mất điện đã được tiến hành lại hôm qua (21-11). Kết quả trận đấu lúc 9 giờ, Đồng Tâm Long An thắng Matsubara (Brazil) 1-0 do công của David ghi ở phút 55 từ chấm phạt đền.

Lúc 15 giờ, K.Khánh Hòa và Etoile (Pháp) đá tiếp 30 phút còn lại. Agostinho ghi bàn thứ hai trong cuộc đối đầu này vào phút 83, giúp Khánh Hòa thắng 2-1. Trước đó, trận đấu diễn ra 60 phút hòa 1-1 thì bị hoãn. Khánh Hòa mở bàn sớm vào phút 5 do công Agostinho. Phút 30, Hoàng Đức trả bóng về và thủ môn Ngọc Tú xuất tướng phạm lỗi với tiền đạo James. Trọng tài Đình Dũng phạt thẻ đỏ Ngọc Tú và Ismael sút phạt đền gỡ hòa 1-1.

Hôm nay, bảng B lúc 15 giờ: Đồng Tâm Long An gặp Khánh Hòa và Etoile (Pháp) gặp Matsubara (Brazil) lúc 17 giờ.

PHẠM THỌ