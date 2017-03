Lượt về V-League, TP.HCM - Thanh Hóa: Khó gặp khổ

- Lượt đi trên sân Thanh Hóa, thầy trò Lư Đình Tuấn phơi áo 0-2 đều do công của Ahmed nhưng anh ta chỉ sáng mỗi trận này và giữa giai đoạn thì bị cắt hợp đồng. - Chiều nay, đội khách lỏng hàng thủ khi mất trung vệ cứng cựa Osita và hậu vệ biên trái Hữu Thắng do thẻ phạt. Chủ nhà thì gãy hai cánh của Chí Thắng bị treo giò về hành vi đưa “ngón tay thối” vào khán giả nhà và Ngọc Tùng bị thẻ phạt. - Thanh Hóa ở giai đoạn hai bổ sung hai chân sút Gaston (Brazil) và Nuness (Argentina) do con trai ông Calisto làm môi giới. - TP.HCM vừa mua tiền vệ Jork Guire (Úc), hai tiền đạo Mario (Argentina) và Jackson (Brazil). Ba cầu thủ này có kỹ thuật tốt và thích nghi nhanh với lối chơi toàn đội nhưng thể lực còn hạn chế do mới sang, chưa kịp hồi phục. GH