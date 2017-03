Lượt về vòng 1/16, MU - Inter Milan 2-0: Mourinho hết “nổ”!

Lần này không còn thấy ông quay qua đổ lỗi cho trọng tài như thường thấy mà chỉ đề cập đến Inter đã hết mình nhưng... sức người có hạn!

Trước một MU vào cuộc không thật mạnh mẽ, cầm bóng không chắc và phòng ngự sơ hở (phần lớn do bàn thắng đến quá sớm từ phút thứ tư) nhưng các chân sút Inter dù nắm thế chủ động nhưng nhiều cơ hội họ lại bỏ lỡ đáng tiếc. Ibrahimovic có hai tình huống ăn bàn, một lần đánh đầu bật xà; Stankovic hai lần dứt điểm không ăn và Adriano một lần sút bật cột. Ông Mourinho than thở đội xui quá trong khi gặp đối thủ mạnh luôn cần yếu tố may mắn.

Ngược lại, MU cho thấy khả năng khai thác tình huống lợi hại. Hai bàn thắng của MU đều được thực hiện bởi hai cái đầu thật đẳng cấp. Sau Vidic đến C. Ronaldo làm bó tay thủ môn Cesar. Một từ quả phạt góc của Giggs và một từ đường chuyền dọn cỗ đẹp như mơ của Rooney ở phút 49.

Thua tâm phục khẩu phục, ông Mourinho thừa nhận: “MU đã đạt trình độ cao. Họ là một tập thể có kinh nghiệm và sẵn sàng đánh bại mọi đối thủ”.

Chiến thắng trên là trận bất bại thứ 21 liên tiếp tại Champions League của MU, phá kỷ lục tồn tại đã 37 năm nay của Juventus.