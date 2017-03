Lượt về vòng 1/8 CL: Những “ông già” ở San Siro

Arsenal tiêu biểu cho sức trẻ đã lật ngược tình thế thật kỳ diệu ngay trên nhà nhà của Milan. Chiến thắng 2-0 (lượt đi 0-0) của thầy trò Wenger đã khiến lập luận của Ancelotti thành trò cười. Arsenal trẻ, khỏe và khát vọng không chỉ hơn nhà đương kim vô địch với bảy lần lên ngôi về sức trẻ, sức bền mạnh mẽ hơn mà bản lĩnh cũng đã sớm được tôi luyện.

Độ tuổi trung bình Arsenal là 24 so với 30 của Milan mà hình ảnh tượng trưng nhất là tiểu tướng Walcott mới 18 tuổi được tung vào 20 phút cuối đã lồng lên như con ngựa bất kham khiến những “ông già” tội nghiệp như Paolo Maldini (39 tuổi) hửi khói. Lỗ hổng chết người bên cánh trái bị khoét và đấy cũng là nguyên nhân khiến Milan thua bàn thứ hai. Bên cạnh đó, còn những Inzaghi (35 tuổi), Nesta (32 tuổi), Ambrosini (31 tuổi) chỉ đủ sức đá lấn sân chút ít trong nửa hiệp đầu, rồi sau đó đành nhường thế trận cho đoàn quân trẻ “made in Wenger” do Fabregas 20 tuổi phơi phới dẫn đầu.

Những “ông già đi chiến đấu” cầm cự hết hơi cho đến phút 84 thì thua bàn đầu tiên (Fabregas ghi) và bàn sau ở vào phút bù giờ (Adebayor lập công). Quả bóng vàng Kaka mới hồi phục sau chấn thương đã bị cô lập và cầu nối với Inzaghi và Pato hoàn toàn bị cắt đứt.

Đây là thất bại đầu tiên của AC Milan trên sân San Siro trước một CLB Anh và đau nhất là thất bại này khiến họ trở nên cựu vô địch Champions League. Nhà cựu vô địch thảm hại rời sân với hình ảnh “những ông già” thất thểu sau 90 phút rượt đuổi và hửi khói lớp trẻ Arsenal.