Lý do Thể thao VN dự SEA Games có 10 Phó trưởng đoàn

Theo đó, trước dư luận xung quanh quyết định Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 có 10 Phó trưởng đoàn, ông Bình cho biết đã nắm được thông tin này và bày tỏ:



“Đây hoàn toàn là vấn đề công việc và trách nhiệm chứ không có yếu tố lợi ích bởi tham dự SEA Games thì tất cả các thành viên, từ Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn, cán bộ, VĐV, HLV đều hưởng chế độ như nhau, theo qui định của BTC Đại hội. Đây là qui định chung cho tất cả các Đoàn tham dự Đại hội”.

Cũng theo ông Nguyễn Thái Bình, Phó trưởng đoàn là người hỗ trợ cho Trưởng đoàn và chịu trách nhiệm về các mảng công việc được Trưởng đoàn phân công.

SEA Games 29 sở dĩ có nhiều Phó trưởng đoàn hơn các Đại hội trước (SEA Games 28 tại Singapore, Đoàn TTVN có 7 Phó Trưởng đoàn) do năm nay số lượng thành viên Đoàn TTVN là 693 thành viên (tăng so với SEA Games 28 là 123 thành viên, trong đó số lượng VĐV tăng hơn so với trước là 84 người). Cũng cần phải nói thêm rằng, số lượng Đoàn TTVN năm nay tăng hơn do số môn tập thể Việt Nam tham dự tăng hơn SEA Games 28 như bóng đá nữ, bóng đá futsal nam, nữ, 2 đội tuyển bóng rổ nam, nữ.



Danh sách đoàn dự Sea Games.

Ngoài ra theo ông Bình, đoàn còn có các thành viên của 4 môn đi theo kinh phí xã hội hóa như Bowling, Hockey, Cricket, Bơi nghệ thuật. Số lượng bác sĩ theo Đoàn lần này cũng tăng hơn trước. Lần này Đoàn TTVN cũng tranh tài ở 32 môn thi đấu, tăng 4 môn so với trước.



“Để quản lý 693 con người ở nước ngoài là rất phức tạp, chưa kể SEA Games 29, các thành viên không ăn, ở tập trung trong Làng VĐV như nhiều kỳ SEA Games trước. Địa điểm thi đấu của Sea Games này cũng chia thành 5 cụm và các địa điểm thi đấu khác. Vì thế Tổng cục TDTT đề xuất 10 Phó trưởng đoàn nhằm hỗ trợ Trưởng đoàn quản lý, điều hành công tác tập luyện, thi đấu, hậu cần và các công việc khác phục vụ cho việc thi đấu tại Đại hội. Tuy nhiên, giá như ngành thể thao tuyên truyền để dư luận hiểu rõ trước khi có quyết định chính thức thì dư luận sẽ hiểu và chia sẻ nhiều hơn” – ông Nguyễn Thái Bình nhấn mạnh.

Ông Bình cũng bày tỏ: “tôi nghĩ câu chuyện Đoàn TTVN tham dự SEA Games 29 có 10 Phó Trưởng đoàn là câu chuyện hoàn toàn liên quan đến công việc và trách nhiệm chứ không vì mục đích gì khác. Bộ VH- TT&DL mong muốn được người hâm mộ thể thao và dư luận chia sẻ với Đoàn TTVN”.