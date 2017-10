Lý Hoàng Nam không cần suất đặc cách

Để tạo nên cột mốc lịch sử này, Hoàng Nam nhờ sự đầu tư bài bản của Becamex Bình Dương đã thực hiện nhiều chuyến du đấu quốc tế, qua đó anh tích điểm và xếp thứ hạng cao trong tốp 500 tay vợt mạnh nhất thế giới. Tuy nhiên, hiện tại tay vợt người Tây Ninh đã rớt xuống hạng 546 ATP sau hàng loạt giải đấu không thành công.



Đối với giải đấu có điểm thưởng cao như Challenger Việt Nam Open, 90 điểm cho tay vợt đoạt chức vô địch sẽ là cơ hội tốt để Hoàng Nam hay hai tay vợt nhận suất đặc cách dự vòng đấu chính như ĐKVĐ và á quân quốc gia Phạm Minh Tuấn, Trịnh Linh Giang cải thiện thứ hạng trên bảng điểm ATP.



Tay vợt Lý Hoàng Nam sẽ nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả nhà. Ảnh: CMQ

Chỉ cần giành chiến thắng ở vòng 1, mỗi tay vợt sẽ tích lũy 7 điểm thưởng. Tuy nhiên, để thực hiện được điều đó các tay vợt Việt Nam phải đối mặt với các đối thủ cực kỳ mạnh đến từ khắp nơi trên thế giới.



Theo kết quả bốc thăm phân cặp, Lý Hoàng Nam đấu trận khởi động đối đầu ngay hạt giống số 5 Go Soeda. Tay vợt Nhật Bản có lối tấn công bền bỉ, hiện xếp hạng 159 ATP, từng vươn lên tốp 50 thế giới sẽ là đối thủ cực kỳ khó chịu đối với Lý Hoàng Nam. Thứ vũ khí duy nhất Hoàng Nam có lợi thế hơn so với Go Soeda (33 tuổi) chính là sức trẻ cùng sự cổ vũ hết mình từ khán giả nhà.

Tương tự Hoàng Nam, Minh Tuấn sẽ so tài cùng tay vợt hạng 230 ATP Robert Stephane (Pháp) trong khi Linh Giang tranh suất vào vòng 2 với Matosevic Marinko. Tay vợt Úc hiện xếp hạng 509 nhưng từng vươn lên vị trí 39 ATP.

Ở nội dung đánh đôi, Lý Hoàng Nam sẽ tái hợp tay vợt Ấn Độ Sumit Nagal. Bộ đôi này từng đăng quang chức vô địch Grand Slam trẻ Wimbledon năm 2015.

Các trận vòng đấu chính Challenger Việt Nam Open bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng 23-10 tại CLB Lan Anh, TP.HCM.