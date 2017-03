Lý Hoàng Nam lần thứ hai tranh đôi vô địch giải quần vợt nhóm 1 ITF thế giới

Lý Hoàng Nam lần thứ hai xuất sắc giành suất tranh chức vô địch nội dung đôi nhóm 1 giải trẻ thế giới.

Ở trận tứ kết đơn nam, Lý Hoàng Nam (hạng 49 trẻ ITF) đánh bại tay vợt trẻ số 2 Trung Quốc Wu Yibing (hạng 98 trẻ ITF) với kết quả các set 6/3; 6/4. Chiến thắng thuyết phục đưa tay vợt Việt Nam đi tiếp vào bán kết đối đầu Kwon Soon Wo (Hàn Quốc) ở bán kết.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Quần vợt Quốc tế (ITF), Kwon Soon Wo hiện xếp hạng 62 trẻ thế giới. Xét về đẳng cấp, tay vợt Hàn Quốc chỉ kém Hoàng Nam 13 bậc và anh cũng vừa có chiến thắng ấn tượng khi đánh bại hạt giống số 1 đơn nam Yamasaki Jumpei (Nhật Bản, hạng 26 trẻ ITF) tại tứ kết.

Sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Kwon Soon Wo cũng chính là bại tướng của Hoàng Nam ở nội dung đánh đôi. Sự kết hợp ăn ý giữa Hoàng Nam và tay vợt Philippines - Lim Alberto (đôi hạt giống số 5) đã giúp đôi liên quân giành chiến thắng ngược dòng hạ cặp hạt giống số 1 Kwon Soon Wo – Oh Chan-Yeong (Hàn Quốc) tỉ số các set 5/7; 4/6; 10/5 tại bán kết.

Với chiến thắng chung cuộc 2-1, cặp Hoàng Nam – Lim Alberto giành quyền tranh chức vô địch đôi nam nhóm 1 thế giới cùng hai anh em Trung Quốc Wu Yibing – Wu Hao (hạt giống số 6) vào chiều mai (21-3).