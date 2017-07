Mafia vẫn thao túng bóng đá Ý

Hai đội bóng thành Milan mất “chủ quyền” Hai CLB đại diện TP Milan là AC Milan và Inter Milan từng một thời hùng mạnh nhất giải Ý Serie A rốt cuộc bây giờ đã bán về tay ông chủ Trung Quốc. Đầu tiên là Inter do một tập đoàn Trung Quốc mua 70% cổ phần, trị giá hơn 300 triệu USD. Sau đó, một tập đoàn Bắc Kinh khác mua đứt AC Milan từng đoạt bảy Cúp C1 với giá gần 1 tỉ USD và đang gấp rút tăng cường lực lượng cho đội chuẩn bị dự Europa League mùa mới. Đáng chú ý là ông chủ mới Li Yonghong của Milan xuất thân từ một gia đình tai tiếng ở đại lục, có cha và em trai bị xử tù do tội thâm lạm công quỹ, sau đó đã tìm cách trốn qua Hong Kong. Còn bản thân ông Li năm 2013 từng bị phạt tiền vì dính líu vào một vụ làm ăn bất minh. Không chỉ nhảy vào làng bóng Ý, các nhà đầu tư Trung Quốc còn mua cổ phần của Manchester City, Aston Villa ở Anh, Atletico Madrid ở Tây Ban Nha lẫn CLB New York City ở Mỹ.