Man. City – Chelsea: Chiếc ghế sân Etihad lung lay

Tự nhận thấy khó chạy đua theo MU dư khả năng vượt lên trước đến 15 điểm, cả nhà đương kim vô địch Man. City lẫn Chelsea chỉ còn mục tiêu giành giật ngôi á quân. Một trận quan trọng như thế được xem là cơ hội để lấy lòng ông chủ mà cả hai HLV Mancini và Benitez hy vọng được trưng dụng ở khu kỹ thuật. Nếu Benitez chỉ là vụ mùa của giải năm nay và tính tiếp thì ông Mancini cảm thấy chiếc ghế ở sân Etihad mà mình ngồi đang lung lay rất mạnh.

HLV Mancini bị đẩy vào thế quyết thắng sau một trận hòa hai bại và nhục nhất là trận bị Southamton hạ gục 3-1. Nguyên do một phần do thủ lĩnh Tevez xuống chân tám trận qua tịt ngòi còn Aguero thì thất thường khiến chỉ còn Dzeko chơi hiệu quả đều đặn với 12 bàn, trong đó bảy trận gần đây ghi sáu bàn. Ngoài ra, ông Mancini còn mất anh em nhà Toure bận dự Cúp Châu Phi, đội trưởng Kompany và Barry do chấn thương. Phần khác do lực lượng quá nhiều ngôi sao khiến ông Mancini mang nỗi khó của nhà giàu là không biết bỏ ai tạo nên tâm lý bất ổn nơi toàn đội.

Đêm nay có vẻ mọi thứ đang trở lại thuận lợi hơn cho HLV Mancini. Các cầu thủ vắng do làm nhiệm vụ quốc gia hoặc chấn thương nay đã trở lại cộng thêm thủ môn Hart, Clichy, Dzeko được cho nghỉ trận tranh Cúp FA (thắng Leeds United 4-0) đã giúp ông Mancini có nhiều đường binh hơn.

Điều cần thiết với HLV này bây giờ là xóa đi căn bệnh quá thận trọng và cầu toàn khiến giảm sức mạnh tấn công như mùa trước. Điều mà mùa này MU có được qua việc không ngại thủng lưới khi tuyến trên hàng công luôn nỗ lực ghi bàn nhiều hơn.

Trong khi chân tiền Mata đang ghi bàn đều đặn (ảnh trên) thì ông thầy Mancini mong mỏi Tevez tìm lại phong độ để gỡ gạc danh dự. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó thì thầy trò ông Benitez đã chuẩn bị rất kỹ cho cuộc chiến khó khăn trên sân Etihad của Man. City bằng cách cho dưỡng sức một loạt trụ cột - gồm Lampard, Ivanovic, As. Cole, D. Ba, Luiz… trong trận hòa Sparta Prague 1-1 tại Europa League.

Có lẽ ông Benitez không tính quá xa cho việc tìm chiến thắng ở Etihad mà chỉ đặt ra mục tiêu kìm chân đối phương trên sân Etihad rồi mới tùy cơ ứng biến.

Chelsea hiện đang trong tình trạng chắp vá tạm bợ và hay dở thất thường nơi toàn đội trong khi Torres thì dở đều khiến ông Benitez nhiều lúc đã hết kiên nhẫn.

Xét quá trình gần đây Chelsea đã thua trên sân Etihad của Man. City ba trận liền chưa kể trận Community Shield đầu mùa bóng trên sân Wembley 2-3. Nên nhớ trận lượt đi mùa này trên sân nhà Stamford Bridge của Chelsea là trận đầu tay của HLV Benitez và hai đội đã hòa không bàn thắng.

Lần gần nhất mà Chelsea thắng được trên sân của Man. City cách đây đã năm năm thời Scolari và lúc đấy Man. City còn dễ bắt nạt và chưa đổi mới.

Liệu thầy trò ông Benitez có tìm lại hình ảnh năm năm trước nhằm góp phần xô chiếc ghế của ông Mancini ra khỏi sân Etihad?

Pellegrini sẽ thay Mancini? Có tin đồn Man. City vừa liên hệ với HLV Manuel Pellegrini (đang nắm đội Malaga ở Tây Ban Nha) về thế chỗ Mancini. Điều này phù hợp với việc trước đó Man. City đã tuyển mộ Giám đốc điều hành F. Soriano và Giám đốc kỹ thuật T. Begiristain liên quan đến cuộc cải tổ lớn thời hậu Mancini. Nói về vấn đề này, HLV Mancini chuyền bóng qua lãnh đạo cao hơn của CLB nhưng vẫn thòng thêm: “Quan hệ giữa tôi và ông chủ Ả Rập vẫn tốt, hơn nữa hợp đồng còn tới bốn năm nữa”. Nhưng kiểu gì thì Mancini vẫn không lo thất nghiệp bởi tranh thủ tin đồn trên AS Roma đã lên tiếng sẵn sàng mở rộng vòng tay đón Mancini quy cố hương.

