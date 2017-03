Man City sẵn sàng “xếp hàng” để mua Messi

Tuy nhiên, gã nhà giàu mới nổi thành Manchester sẵn sàng trở lại săn đuổi mục tiêu của họ nếu một trong hai có ý định hợp tác, theo “Sunday People” đưa tin.

“Man xanh” được cho là đã chuẩn bị sẵn số tiền trị giá 100 triệu euro, bằng với những gì họ từng đề nghị trong thương vụ Kaka, để đổi lấy sự phục vụ của Leo Messi. Tuy nhiên, giống như các trường hợp của Kaka, Terry hay Eto’o mới đây, Manchester City khó lòng thỏa nguyện ước mơ khi những cầu thủ lớn luôn “chê” đội chủ sân City of Manchester là CLB thiếu bản sắc, tầm cỡ và truyền thống lịch sử.

Thế nhưng, những ông chủ người Ả-Rập của “Man xanh” vẫn đang kiên trì theo đuổi các ngôi sao mà họ hướng tới, với phương châm “nước chảy đá mòn”. Mới đây, Messi đã tuyên bố “gắn bó trọn đời với Barcelona”, nhân chuyến du đấu trước mùa giải tại Mỹ. Song, Man City sẽ bám sát M10 và sẵn sàng nhảy vào cuộc khi anh có ý định ra đi.

Trước đó, nhằm giữ chân siêu sao người Argentina trước sự nhòm ngó của các đội bóng khác, Barcelona đã quyết định cho cầu thủ người Argentina hưởng mức lương sau thuế là 10 triệu euro/năm, cao hơn đôi chút so với tân binh Ibrahimovic. Barcelona cũng tốn kém không ít trong vụ “chi đậm” này bởi lẽ, do thi đấu lâu năm tại Nou Camp nên Messi cũng phải nộp thuế theo đúng tiêu chuẩn của một công dân Tây Ban Nha. Do vậy, để bảo mức thu nhập 10 triệu euro/năm cho Messi, Barca đã trả mức lương thực là 16 triệu euro (6 triệu euro tương đương với 40% thuế mà Leo phải gánh).

Messi được bộ phận tuyển trạch của Barca đưa về lò đào tạo trẻ La Masia năm 2000, khi anh mới 13 tuổi. Sau 4 năm chơi cho Barcelona B, M10 được đôn lên đội Một và dần trở thành trụ cột trong hai mùa giải gần đây. Hiện, anh đã có tổng cộng 161 trận đấu, ghi được 80 bàn và tung ra 38 đường kiến tạo cho đồng đội, tính trên tất cả các đấu trường chính thức mà Barca tham dự.