Man City "tống khứ" nhóm cầu thủ nổi loạn

Theo thông tin từ tờ Mirror, HLV Roberto Mancini đang muốn thực hiện chiến dịch "thanh trừng" nhân sự, đặc biệt là những cầu thủ hay phản ứng và không được ông trọng dụng thời gian gần đây.









Theo Tuấn Thành (VNN)



Những cái tên có thể sẽ bị nhà cầm quân người Italia tống khứ khỏi City of Manchester khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa là Shaun Wright-Phillips, Wayne Bridge, Shay Given và Roque Santa Cruz.Wright-Phillips không còn là nhân vật quan trọng trong thành phần Man "xanh", sau khi CLB từ chối đáp ứng yêu cầu mức lương 100.000 bảng/tuần để anh đặt bút kí vào bản hợp đồng mới.Trong khi đó, Wayne Bridge thường xuyên dính chấn thương và sa sút phong độ thảm hại thời gian qua. Giờ anh chỉ là sự lựa chọn thứ ba bên hành lang cánh trái, sau Alexandar Kolarov và Pablo Zabaletta.Về phần Shay Given, anh cũng tỏ thái độ bất bình với HLV trưởng do trao vị trí chính thức trong khung gỗ cho thủ môn trẻ Joe Hart.Cả ba cầu thủ này đều không để lại nhiều ấn tượng ở thất bại 1-3 trước Lech Poznan tại sân chơi Europa League hồi giữa tuần.Santa Cruz cũng sẽ phải chọn cho mình bến đỗ mới khi không tìm được chỗ đứng trên hàng công Man City. Nói đúng hơn, những chấn thương liên miên đã và đang dần hủy hoại sự nghiệp của tay săn bàn người Paraguay.Ông chủ người Ả rập cảm thấy dường như Mancini đang bị một nhóm học trò "phá hoại ngầm". Chính vì thế, họ sẵn sàng thực thi chiến dịch thanh lý cầu thủ mạnh tay trong tháng 1 tới, nhằm làm trong sạch đội ngũ, phòng thay đồ.Một nguồn tin từ Man City cho hay: "Tất cả những thông tin cho rằng Mancini mất sự ủng hộ từ phía cầu thủ đều xuất phát từ nhóm thành viên không có tương lai ở CLB. Chính vì vậy, họ bày ra đủ mọi trò để phá rối HLV Italia".Hồi hè vừa qua, Mancini cũng đã thẳng tay đẩy "mầm mống nổi loạn" Craig Bellamy sang Cardiff dưới dạng cho mượn, khi cầu thủ này âm thầm lôi kéo những đồng đội khác chống lại ông.