Mancini và khúc dạo đầu cho “Man xanh”

Trường hợp Bellamy và Robinho

HLV Mancini giải thích việc loại Bellamy khỏi đội hình trận này đơn giản vì lý do phân chia lực lượng phải đá hai trận trong vòng ba ngày chứ không phải do Bellamy là kẻ đầu têu xúi giục cầu thủ nổi loạn chống ông. Ông nói đã giải thích với Bellamy - “bạn tôi” về điều này rồi. Còn về chuyện cho thay Robinho ở phút 65 vì thấy anh đã thấm mệt nên cần dưỡng sức cho trận sau gặp Wolves. Ngược lại, Petrov - người mở tỉ số than thở trước đây hễ cứ ghi bàn là sau đó bị cựu HLV Hughes “đánh” rớt xuống ghế dự bị!