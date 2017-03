Mặt trái sân cỏ nhân tạo

Khác biệt với sân cỏ nhân tạo ở Singapore

Hiện nay có rất nhiều sân cỏ nhân tạo ở TP.HCM xây dựng không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của FIFA và ISA. Chưa đề cập chất lượng mặt sân, các công trình phụ như cột đèn, lưới. Rất nhiều sân xây cột đèn bằng bê tông, đây là sai quy định. Các cột đèn bằng bê tông thường kiêm nhiệm vụ “trụ” để gắn các tấm lưới lên ngăn bóng bay xa. Thậm chí nhiều sân mua lại các cột đèn bê tông của điện lực thải ra. Khi trời mưa, giàn lưới bị ướt nặng làm gãy cột bê tông. Ở TP.HCM từng xảy ra nhiều vụ, rất may là chưa gây chết người. Giàn cột đèn ở những sân cỏ nhân tạo đúng chuẩn phải bằng kẽm, rỗng ruột, rất chắc chắn nhưng nhẹ và an toàn.