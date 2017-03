Lạ vì lực lượng của ĐT Long An mùa này không đến nỗi nào so với mặt bằng chung. Thế nhưng khi Danny David vắng (bị gãy sườn), Tài Em bị thẻ không thể thi đấu thì tình hình lại khác. Không có hai trụ cột dẫn dắt lối chơi, chủ nhà ĐT Long An như rắn mất đầu. Ngay cả chuyện giải quyết bàn thắng từ chấm 11 m họ cũng lúng túng tìm người đá và sau đó thì Junior đá hỏng. Nhân hòa rõ là không ủng hộ ĐT Long An trong khi địa lợi cũng vậy, nhất là cái sân rộng mà quá heo hắt khán giả.

Thiên thời cũng không thuộc về ĐT Long An khi xà ngang, cột dọc cũng vài lần ngăn cản họ ghi bàn.

Phía Quảng Nam đá không hay nhưng cuối cùng cũng thắng 2-0, HLV Vũ Quang Bảo tươi cười ra mặt vì đây là trận thắng đầu tiên của Quảng Nam khi làm khách. Vui hơn khi bầu Hiển nghe tin thắng đã tặng đội 600 triệu đồng cùng 20 triệu đồng vì giữ sạch mành lưới.

Nhìn vào danh sách đội Quảng Nam chẳng thấy có cầu thủ nào trưởng thành từ bóng đá Quảng Nam. Những trụ cột gồm những cái tên Đinh Thanh Trung (lò Hà Nội), Cao Xuân Thắng, Lê Hải Anh (lò Nghệ An), Phạm Ngọc Tú (Nam Định), Trần Trọng Bình (Khánh Hòa)…

ĐT Long An từng xưng hùng xưng bá ở V-League nhờ dàn cầu thủ địa phương và màu cờ sắc áo địa phương nhưng nay thì người địa phương cũng giảm dần, chỉ còn những lão tướng sắp hết thời trở về và gồng gánh mong trụ hạng. Quảng Nam thì toàn quân mua và tướng mua. Ngay cả ông bầu cũng đổ tiền vì có quan hệ làm ăn ở Quảng Nam. Thế nên thắng thì mừng vì có thêm tiền nhưng người địa phương thì chẳng mấy vui bởi có đội chuyên nghiệp kiểu đấy như đi ăn cỗ và hết cỗ, hết tiền thì hết đội bóng do có lực lượng trẻ để làm móng đâu.

Một trận đấu mà yếu thắng mạnh nhưng ít người sướng vì không còn yếu tố màu cờ sắc áo.

TẤN PHƯỚC