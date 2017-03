May mà còn trận chung kết

90 phút giàu chất thơ hòa 1-1 giữa SL Nghệ An và Hà Nội T&T đã cứu cho cả mùa giải còn có cái hậu để nhớ.

Điểm đặc biệt nhất ở trận đấu cuối cùng mùa giải 2011 rất kịch tính, khác hẳn với 10 trận khóa sổ V-League nhiều tính kịch trước đó. Đơn giản đối thủ của chủ sân Vinh có khả năng lên ngôi và điều quan trọng nhất là Hà Nội T&T khao khát giữ ngôi sau một mùa bị mang tiếng lập trình vô địch.

Trận kịch chiến hồi hộp đến phút chót với những gay cấn của quả bóng tìm đến xà ngang SL Nghệ An không thể dàn dựng. 90 phút ở sân Vinh khác với tất cả những trận đấu trước, khi các nhà vô địch đều lên ngôi sớm hoặc chỉ gặp đội không còn động lực. Từ nhà vô địch Hà Nội T&T (2010), SHB Đà Nẵng (2009) cho đến Bình Dương (2007, 2008), ĐT Long An (2005, 2006), HA Gia Lai (2003, 2004), Cảng Sài Gòn (2002) đều đã biết chắc mình vô địch. Ngay cả trận cuối mùa giải 2001 mà SL Nghệ An đăng quang cũng là một sàn diễn kịch khi người ta đã đạo diễn chiếc cúp đặt sẵn ở sân Vinh.

Cho nên chiếc cúp 10 năm sau của SL Nghệ An mang rất nhiều ý nghĩa của sự trung thực lẫn gian nan cần phải trải qua đối với một nhà vô địch.

Chưa bao giờ trước trận cuối cùng mùa giải, giới hâm mộ lẫn truyền thông đều ầm ĩ phấn khích với niềm tin vào một trận đấu sạch sẽ và sòng phẳng.

Thực chất cả SL Nghệ An và Hà Nội T&T đều có những trận đấu gây thất vọng cho người yêu bóng đá, cho dù xét về lực thì đội nào đăng quang cũng xứng đáng.

May mà thời thế đã đưa đẩy hai đội mạnh nhất khép lại mùa bóng còn nhiều uẩn khúc, như một dấu son trên bức tranh V-League loang lổ.

ĐĂNG HUY