May mắn cùng song hành

Không hoành tráng như SEA Games, nhóm đoàn TTVN tới Bắc Kinh với số lượng chỉ có 21 người.

Lấy may toàn tập

Cô “công chúa nhỏ” Ngân Thương lần này diện một mái tóc đỏ chót, lóng lánh như lửa dưới nắng. Mái tóc Thương mới nhuộm một tháng nay để đem lại cảm giác mới trong tư tưởng. Chưa rõ mái tóc có đem lại cho em sự may mắn nào khi thi đấu không nhưng quả thật cô bé trông cực kỳ ấn tượng, mà điều này được đánh giá rất cao ở môn thể dục dụng cụ của Thương. HLV của Thương, chị Thùy Giang, đem một chuỗi vòng mã não màu đỏ, cũng cốt là để cầu may. Hy vọng hai thầy trò sẽ được như ý, xếp được thứ hạng cao và biết đâu, thần may mắn sẽ mỉm cười với họ!

Riêng ông Thanh Sang của đoàn cầu lông, Lê Ngọc Nguyên Nhung và Nguyễn Thị Thiết cũng có những tấm “bùa” may mắn rất lạ. Ông Thanh Sang thì đeo một cái vòng cổ mua từ tiền thu lại sau khi bắt được một kẻ móc túi tại Jakarta từ năm 1997. Nguyễn Thị Thiết đeo vòng ngọc Phật mua ở Hồ Nam. Hy vọng chiếc vòng này sẽ đem lại nhiều may mắn cho cô. Trên chuyến bay VN 900 di chuyển sang Trung Quốc, Nguyễn Thị Thiết là người phải ăn nhiều nhất đoàn, phải tẩm bổ trên chuyến bay suốt ba giờ bằng xúc xích Đức, hai quả táo và rất nhiều nho dưới sự chỉ đạo về dinh dưỡng của ông Phạm Danh Tốn.

Nhập làng và những ghi nhận ban đầu

Các VĐV chúng ta lần này như cá gặp nước. Ai cũng nói tiếng Hoa như dân bản địa. Ngược lại, các phóng viên tiếng Anh nói như “súng bắn” thì lại nhìn nhau ngao ngán. Tiếng Anh do người Trung Quốc nói không thể nghe nổi.

Đúng 2 giờ địa phương, đoàn TTVN hạ cánh xuống sân bay mới ở Bắc Kinh (chủ yếu nhằm phục vụ Olympic). Cũng vì nguyên nhân này mà nếu ai mong rằng sẽ bị choáng ngợp như các thế vận hội khác thì hoàn toàn thất vọng.

Làng VĐV rất giản dị, là một tổ hợp những tòa chung cư màu xám tro. Nếu không biết đây là làng VĐV thì chúng tôi sẽ tưởng rằng đây chỉ là một khu chung cư rất bình thường. Lạ ở chỗ có rất nhiều Tây, bởi nơi đây các nhà vô địch mạnh nhất thế giới đủ mọi màu da đã và đang tụ họp.

Đoàn Việt Nam ở tòa nhà A2 là tòa nhỏ nhất trong cụm, mỗi tầng sáu phòng. Tất cả như một gia đình nhỏ nằm trên tầng tám và chín. Hàng xóm của Việt Nam là đoàn VĐV Thổ Nhĩ Kỳ, chiếm bảy tầng còn lại. Đoàn Hoa Kỳ và Nga cũng ở rất gần. Họ chiếm hẳn ba khu chung cư lớn gấp đôi tòa nhà đoàn Việt Nam ở.

Ngày đầu, đoàn TTVN nhập làng Olympic trong không khí vừa lạ vừa quen như thế đấy. Nếu không có gì thay đổi thì ngày 9-8 sẽ làm lễ thượng cờ đoàn TTVN.