Ba năm trước đến nay là một khoảng thời gian hãi hùng của bóng đá Việt Nam với hàng loạt vụ tiêu cực bị phanh phui. Có những vụ quá rõ ràng như cầu thủ U-23 quốc gia bán độ tại SEA Games 23 và cũng có vụ buộc phải sống chung với tiêu cực như trọng tài Lương Trung Việt môi giới, đưa và nhận hối lộ, hay vụ Đông Á, Sông Lam... Nhiều nhân vật cộm cán, gồm “vua” (sân cỏ) và “quan” (chức) lần lượt bị bắt tạm giam mà thực chất đấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Hồi ấy, khi các nhân vật phải ngậm đắng nuốt cay chịu khép tội đã đành tự an ủi mình may nhờ rủi chịu thôi chứ biết kêu vào đâu. Ngay như trọng tài Lương Thế Toàn gõ cửa quan xin chứng nhận sự cống hiến của mình từng do chính VFF thừa nhận mà vẫn chịu thua vì người ta sợ vạ lây.

Sau cơn đại phẫu, thế nhưng hậu mùa giải 2007, những nhà làm bóng đá Việt Nam vẫn trăn trở với câu hỏi: “Giải sạch hay không sạch?”. Ông chủ tịch VFF thì khẳng khái “chưa sạch”, còn ông trưởng giải thì ngập ngừng: “Tôi chưa bao giờ nói sạch 100%”.

Thế thì bóng đá Việt Nam đã hết “bệnh” chưa?

Bóng đá Việt Nam từng trải qua một thời kỳ dài sống theo kiểu “thằng nào không ăn gian là thằng đó ngu” (lời các trưởng đoàn bóng đá) nên chuyện “đi đêm” sẽ biến hóa tinh vi hơn và chưa thể dứt nổi như ngờ vực của ông chủ tịch VFF.

Chuyên gia Nguyễn Văn Vinh thì ví von khi cơ thể đã lở loét rồi thì chưa thể chỉ một sớm, một chiều đã hết bệnh. Ông luôn đau đáu với một nền bóng đá trung thực kể từ sau năm 1999, khi cái sự thẳng thắn của ông trong vai trò một giám sát bị khước từ, vẫn còn nghi ngờ đến sự tái phát của căn bệnh mãn tính.

Bắt đúng bệnh để chữa bệnh bao giờ cũng dễ hơn là phòng bệnh cho nó khỏi tái phát. Cái này thì VFF vẫn còn đang mò mẫm, dẫu đã tám tuổi lên chuyên khi trong tay vẫn có đầy đủ các ban bệ chuyên môn.

Lại phải hồi hộp chờ may nhờ rủi chịu hay là trời kêu ai nấy dạ?