McIlroy tiếp tục phá kỷ lục ở US Open

McIlroy.

Rory McIlroy thi đấu ấn tượng ngay từ ngày đầu tiên. Khi đó anh vượt lên dẫn đầu bảng tổng sắp với ba gậy ít hơn với đối thủ đứng ngay phía sau là Yang và Schwartzel. Phong độ tuyệt vời đó lại được golf thủ sinh năm 1989 thể hiện trong ngày thứ hai.

Mặt cỏ mềm sau trận mưa đêm hôm trước có vẻ như đã giúp ích phần nào cho McIlroy.

Anh giành birdie ở lỗ thứ tư và thứ sáu, trước khi tung ra một cú pitch từ khoảng hơn 100 mét ở lỗ thứ tám đưa bóng lăn ngược trở lại từ rìa vùng đồi cỏ lọt xuống lỗ để giành eagle trong sự nể phục của đàn anh Phil Mickelson.

Cú đánh đó giúp McIlroy gia tăng khoảng cách với người đứng ngay sau lên thành 7 gậy, và đưa anh vào lịch sử US Open với tư cách người đầu tiên đạt mốc âm 10 gậy ngay trong vòng hai.

Ở lỗ 14 có chiều dài khoảng 427 mét, McIlroy lại giành birdie. Đến lỗ 16 anh thậm chí có cơ hội giành eagle. Tuy nhiên cú birdie sau đó cũng đủ đưa golf thủ mới 22 tuổi sánh ngang hàng với Tiger Woods (năm 2000) và Gil Morgan (năm 1992) – những người hiếm hoi đạt thành tích âm 12 gậy ở US Open.

Chứng kiến màn trình diễn của McIlroy, golf thủ chuyên nghiệp nổi tiếng người Anh, Ian Poulter, đã phải thốt lên: “Đây là Tiger Woods của 11 năm về trước”.

Và McIlroy thậm chí còn làm được nhiều hơn thế. Ở lỗ 17, anh lại giành birdie và trở thành golf thủ đầu tiên đạt âm 13 gậy trong suốt 111 năm lịch sử của US Open.

Tuy nhiên, đúng ở lỗ cuối cùng McIlroy mắc phải sai lầm. Một cú đánh từ rìa trái sân đưa bóng đi quá mạnh qua khu đồi cỏ ở phía đối diện, rơi xuống hồ nước. Cần đến hai gậy quá tiêu chuẩn McIlroy mới có thể đưa bóng vào lỗ.

Nếu duy trì sự chính xác và chỉ cần đạt par ở lỗ này, McIlroy đã có thể xô đổ thành tích của Nick Faldo trong lịch sử một giải đấu major (tốn 130 gậy sau 36 lỗ ở The Open Championship 1992). Dẫu vậy, với tổng cộng 131 gậy, McIlroy cũng đã phá kỷ lục 132 gậy sau 36 lỗ do Ricky Barnes xác lập ở US Open năm 2009.

Danh sách nhóm dẫn đầu sau vòng hai -11: R McIlroy

-5: YE Yang

-2: Z Johnson, R Garrigus, B Snedeker, S Garcia, M Kuchar

-1: R Rock, A Quiros, K Kim, H Slocum, D Love, R Palmer, B Jobe

+1: P Mickelson, L Westwood

+2: G McDowell, S Stricker, P Harrington, M Kaymer

+4: L Donald, B Watson, D Johnson, M Manassero

+5: M Laird, S Gallacher, J Rose, P Casey

+6: I Poulter, E Els

Theo Doãn Mạnh (VNE)