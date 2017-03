Melissa Moon tới VN để bảo vệ danh hiệu vô địch

Melissa Moon. (Nguồn: Internet)

Sự kiện này sẽ được diễn ra tại tòa tháp biểu tượng Bitexco Financial Tower. Các vận động viên sẽ chinh phục tổng cộng 1.002 bậc thang và kết thúc tại đài quan sát ở lầu 49 của tòa tháp (cách 178m so mặt đất).



Cuộc thi chạy bộ dọc tòa nhà chọc trời đầu tiên tại Việt Nam được lựa chọn như một giải thử nghiệm cho Giải chạy bộ dọc tòa nhà cúp Thế giới (VWC) của năm 2011.



Dựa trên kết quả của các cuộc thi tại những tòa nhà mang tính biểu trưng lớn nhất của thế giới, những vận động viên tham gia Bitexco Vertical Run sẽ giành được những điểm số quyết định để xác định xem ai sẽ được tôn vinh là nhà vô địch giải cúp thế giới vào cuối năm nay.



Được biết, vận động viên Melissa Moon đã chiến thắng tại giải chạy bộ danh giá Empire State Building Run-Up năm 2010 và được trao tặng danh hiệu nhà vô địch chạy bộ cúp thế giới 2010…



“Tôi đang mong đợi để tham gia cuộc thi chạy bộ đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Tôi đã luyện tập rất vất vả và giờ cảm thấy hoàn toàn sung sức. Chiến thắng ở Việt Nam sẽ giúp tôi duy trì ngôi vị vô địch thế giới của năm nay,” Melissa Moon nói.



Cuộc thi Bitexco Vertical Run do Sporting Republic (Công ty chuyên về quản lý và tiếp thị thể thao) tổ chức với sự tài trợ chính của Tập đoàn Bitexco./.

Theo Trung Hiền (Vietnam+)