Messi lỡ cơ hội bám Ronaldo dù Barca chiến thắng

Messi vẫn chỉ có 30 bàn thắng. (Nguồn: Getty Images)

Cuộc đối đầu giữa Barca và Espanyol dù ở bất cứ thời điểm nào cũng có ý nghĩa vô cùng to lớn, đó không chỉ còn vì chiến thắng mà còn là cả danh dự.



Thế nên, đón tiếp "người hàng xóm" tại Nou Camp, Barca đã tung ra đội hình gồm nhiều hảo thủ như Busquets-Iniesta-Xavi ở hàng tiền vệ còn trên hàng công vẫn là bộ ba quen thuộc Villa-Messi-Pedro.



Mặc dù ra quân với đội hình khá mạnh, song Barca cũng đã gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi quen thuộc của mình khi mà Espanyol chơi phòng ngự chủ động và không ngần ngại va chạm khiến ngay từ những phút đầu của trận đấu.



Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để ngăn cản Barca có được bàn thắng khai thông bế tắc bằng bàn thắng của tiền vệ nhỏ con Iniesta ở phút 29 của trận đấu sau một phạt đột phá dũng mãnh, trước khi Gerath Pique nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 ngay những phút đầu tiên của hiệp hai.



Đánh bại "người hàng xóm" khó chơi với tỷ số 2-0, song Barca vẫn cần thêm 1 điểm trong ba vòng đấu cuối mới có thể lần thứ 21 vô địch La Liga, bởi trong ngày hôm qua Real Madrid cũng đã có được chiến thắng hủy diệt 6-2 trước Sevilla.



Trong trận đấu này, ngôi sao người Argentina Lionel Messi cũng đã có không ít cơ hội song tiếc là anh không thể một lần thành công. Như vậy, tính đến thời điểm này, Messi vẫn chỉ có 31 bàn trong khi đối thủ lớn nhất của anh là Ronaldo đã có tới 34 lần "nổ súng," bất chấp việc nếu tính tổng số bàn thắng trên mọi mặt trận thì ngôi sao của Barca bỏ xa ngôi sao của Real (52-46).



Dĩ nhiên, Messi vẫn còn cơ hội đuổi kịp Ronaldo trong ba vòng cuối cùng của mùa giải. Tuy nhiên, do trước mắt Barca còn có trận chung kết Champions League với M.U, nên rất có khả năng Pep Guardiola sẽ để anh dưỡng sức cho trận đấu ở Wembley. Do đó, cơ hội để Ronaldo giành Pichichi là rất lớn.



Nếu như Ronaldo giành được ngôi Vua phá lưới mùa này thì đó cũng coi như một sự an ủi dành cho Real trong mùa giải mà họ đã thất thủ trước Barca cả ở Liga lẫn Champions League, chỉ đoạt được danh hiệu kém danh giá nhất là cúp Nhà Vua.



Chứng kiến những gì đã diễn ra, huấn luyện viên Pep Guardiola vui mừng cho biết: "Chúng tôi đã chơi rất tốt trong trận đấu này và hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng. Tôi cảm thấy rất vui về màn trình diễn của các cầu thủ."



Trong bài phát biểu của mình, Pep cũng gửi lời động viên đến học trò cưng Messi khi ngôi sao này không thể có được bàn thắng. "Messi luôn muốn có được bàn thắng bởi cậu ấy là một tiền đạo. Trong trận đấu này, Messi cũng đã có cơ hội nhưng tiếc là đã không thành công. Tuy nhiên, cậu ấy ở đây là để mang lại chiến thắng và Barca luôn cần có cậu ấy."



Trong khi đó, Iniesta - cầu thủ đã ghi bàn thắng mở tỷ số tỏ ra hạnh phúc với việc đội bóng đang rất gần kề với chức vô địch La Liga mùa giải này. "Chức vô địch đang rất gần với chúng tôi."