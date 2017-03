Metsu đòi được nợ

Riedl nhớ Quang Thanh Đúng hơn là ông nhớ đến nhân vật ba tháng trước đã làm thay đổi cục diện trận đấu bằng một lần “phá vỡ hợp đồng” không lên bóng dọc biên phải mà đâm thẳng vào trung lộ sau một đường chuyền ngắn và một nước rút dũng mãnh. Hôm qua, ông Riedl tiếc nuối khi Văn Nhiên lên tấn công và có cú sút cận thành nhưng không thể thành bàn. Ông tiếc cả khi Công Vinh bỏ lỡ hai cơ hội ngon ăn và rất nhiều cầu thủ cố gắng tìm bàn thắng nhưng bất lực và thiếu may mắn. Cục diện đêm qua ngang ngửa nhưng ông Riedl thấy nhớ một hậu vệ biết ghi bàn để biến một đội bóng thua 41 bậc trong bảng xếp hạng trở nên ngang ngửa và trên cơ sau một bàn thắng ngoạn mục. Ông Riedl tiếc bởi cái thua của chúng ta là cái thua về tình huống, còn hàng loạt thắng bị bỏ qua lại là do chúng ta thiếu một chân tiền, thiếu cả may mắn và nhất là thiếu sự quyết đoán và dũng mãnh như Quang Thanh ngày nào. NGUYỄN NGUYÊN