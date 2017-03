Michael Owen - Triệu phú trẻ số một nước Anh

Mặc dù vướng vào một số vụ làm ăn thua lỗ và để thâm hụt một khoản tiền không nhỏ trong tổng tài sản, nhưng với 41 triệu bảng trong ngân hàng, Michael Owen vẫn dẫn đầu trong danh sách 20 triệu phú trẻ của nước Anh. Tờ Times Online cho biết, trong năm vừa qua, Owen vẫn kiếm tiền đều đặn nhờ nghề đua ngựa. Ngoài ra, Những bản hợp đồng như quảng cáo trò chơi cũng giúp Owen có được khoản tiền khá.

Trường đua mà Owen gây dựng nên hàng tháng vẫn thu về cho chàng tiền đạo của Newcastle một khoản tiền rất ổn định. Cũng chính vì vậy bất chấp có dính líu vào vụ gian lận kinh tế do tập đoàn Stanford Financial Group chủ mưu, và bị thâm hụt một số tài sản cực lớn do đầu tư vào một chi nhánh của tập đoàn này tại bang Texas hồi tháng 2 vừa qua, Owen vẫn vững vàng với tổng số tài sản 41 triệu bảng.

Với tổng tài sản 35 triệu bảng, vợ chồng Rooney chỉ khiêm tốn đứng ở vị trí thứ 13 trên BXH, ngang hàng với những nhân vật lớn khác như hoàng tử Anh William, hay tay đua công thức 1 của đội Honda, Jenson Button.

Bất ngờ nhất là Cristiano Ronaldo. Với khoản lương khổng lồ đều đặn chảy vào túi, cộng thêm những khoản thu khác từ quảng cáo, kinh doanh thời trang, nhưng tổng tài sản của Ronaldo theo tiết lộ của Times Online chỉ là 15 triệu bảng, và tạm xếp ở vị trí thứ 34 trên BXH 100 triệu phú trẻ giàu nhất nước Anh.

Tuy nhiên theo báo giới phân tích, nội trong năm nay, Ronaldo rất có thể sẽ vượt mặt tất cả và có một vị trí trong top 10, khi các hoạt động kinh doanh của tiền vệ người Bồ Đào Nha này đi vào ổn định và phát triển.