Michael Phelps bị cấm thi đấu 3 tháng

Liên đoàn bơi lội Mỹ nói: "Đây không phải là trường hợp vi phạm sử dụng chất cấm nhưng chúng tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng tới Michael Phelps bởi vì cậu ta đã làm thất vọng rất nhiều người, đặc biệt là hàng trăm ngàn cô cậu bé đang ngày ngày đến hồ bơi với hình ảnh thần tượng Michael Phelps trong đầu".

Trong khi đó hôm qua (5-2), hãng sản xuất bánh snack và ngũ cốc Kellogg Co. cũng đã tuyên bố không ký hợp đồng mới với Michael Phelps với lý do hành vi của Phelps không phù hợp với tiêu chí của hãng. Được biết sau Olympic Bắc Kinh 2008, hình ảnh Phelps đã được in lên bìa hộp các sản phẩm của Kellogg.

Drew Johnson, người đại diện của Michael Phelps cho biết: "Phelps chấp nhận những quyết định này và hoàn toàn hiểu quan điểm của các đối tác".

Trong khi đó ông Bob Bowman, HLV trưởng tuyển bơi của Mỹ tin rằng Phelps sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này ở cả tư thế của kình ngư lẫn con người. Trả lời AP, ông nói: "Phelps đã trải qua nhiều thứ và hy vọng cậu ấy đã học hỏi được nhiều thứ. Tôi luôn ủng hộ Phelps và tin rằng cậu ấy sẽ tiến bộ".

Hiện nay tay bơi 23 tuổi này đang tập luyện tại quê nhà ở Baltimore nhưng kế hoạch tham gia giải Grand Prix tại Austin, Texas vào tháng 3 của Phelps đã tan vỡ.

Theo lệnh cấm, Phelps chỉ trở lại thi đấu vào tháng 5 và như vậy anh chỉ còn hai tháng để chuẩn bị cho giải bơi lội VĐTG tổ chức vào tháng 7 tại Rome. Trong khoảng hai tháng này, Phelps có thể tham dự hai đến ba giải đấu chính thức trước khi tham dự giải bơi lội vô địch quốc gia Mỹ cũng đồng thời là đợt bơi tuyển chọn đội hình tham dự giải bơi lội VĐTG.