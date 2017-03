Milan vẫn chưa cắt được mạch trận thua

Thất bại lần này của Milan diễn ra trong trận giao hữu tranh Cup Eusebio với chủ nhà Benfica. Ông lớn Italy thua 5-6 trong loạt đá penalty, nhưng đây không thể là lý do để thầy trò Leonardo có thể bào chữa hay đổ lỗi cho thần may mắn, bởi nhìn vào diễn biến cuộc so tài trước đó, họ cũng không xứng đáng là đội chiến thắng.

Tỷ số trong 90 phút chính thức là 1-1, nhưng Benfica chơi tốt hơn hẳn. Họ kiểm soát toàn bộ cục diện trận đấu, chơi thứ bóng đá nhanh, hiệu quả và gắn kết. Milan lẽ ra không có bàn gỡ 1-1 ở phút 87, nếu trung vệ Sidnei của CLB Bồ Đào Nha không lóng ngóng đốt lưới nhà từ một pha bóng không thật sự nguy hiểm.

Milan hôm qua vẫn xuất phát với sơ đồ 4-3-1-2, nhưng HLV Leonardo đã có thay một loạt vị trí tuyến giữa và hàng công. Gattuso, Ambrosini chấn thương, buộc Leonardo phải đưa Abate và Jankulovski vào đá cùng Pirlo ở hàng tiền vệ. Trong khi đó, Ronaldinho bị gạt khỏi đội hình xuất phát (hình thức cảnh cáo việc anh này thác loạn thâu đêm ở vũ trường), nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Di Gennaro.

Với đội hình chắp vá như thế, Milan lép vế ngay từ những phút đầu. Chỉ nhờ sự vô duyên của các chân sút Benfica, nỗ lực của thủ môn Stotari và một pha bọc lót cứu thua tuyệt vời của Zambrotta, CLB Italy mới đứng vững được hết hiệp một. Thế trận ấy buộc Leonardo gạt sang một bên ý định kỷ luật, đưa Ronaldinho vào sân từ phút 56 với hy vọng sẽ có thêm nhiều giải pháp sáng tạo cho hàng công.

Nhưng khi Ronaldinho còn chưa kịp có pha múa may nào, Milan đã bị thủng lưới trong một tình huống phối hợp rất đơn giản của Benfica. Bóng được lật từ biên trái vào vòng cấm để trung phong Cardozo đánh đầu mở tỷ số. Nỗ lực tìm bàn gỡ của Milan sau đó đều trôi đi trong vô vọng cho đến phút 88 khi đường chuyền sệt của Pato chạm chân Sidnei đi vào lưới.

Do điều lệ Cup Eusebio không có hai hiệp phụ nên Benfica và Milan bước luôn vào loạt đá luân lưu để phân định thắng thua. Có cả thảy 16 quả penalty đã được cầu thủ hai bên thực hiện và Benfica giành phần thắng 6-5 nhờ pha cản phá quyết định của thủ môn Quim trong tình huống đối mặt với Antonini.

Đội hình thi đấu:

Benfica (4-4-2): Quim - Amorim, Luisao, Sidnei, Luiz (Shaffer 51) - Javi Garcia (Yebda 72), Ramires (Martins 46), Pablo Aimar (Patric 64), Di Maria (Coentrao 72) - Saviola (Keirisson 64), Cardozo (Weldon 64).

AC Milan (4-3-1-2): Storari - Zambrotta, Thiago Silva, Nesta (Onyewu 79), Favalli (Antonini 73) - Abate, Pirlo, Jankulovski - Di Gennaro (Ronaldinho 56) - Pato, Borriello.

Bàn thắng: Cardozo 57' - Sidnei phản lưới nhà 87'.