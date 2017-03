Một HLV ĐT wushu VN bị tố cáo đánh người

Thế nhưng, trong ngày hôm qua, gia đình bà Lan đã đưa đơn tố cáo lên công an phường Hàng Bè và con gái bà Lan là chị Lê Lan Hương đã được lấy lời khai tại cơ quan công an. Đối với HLV Hồng Nhung, do không cư trú tại địa bàn phường Hàng Bè nên công an phường Hàng Bè đã đề nghị công an phường Quỳnh Mai, nơi Hồng Nhung sinh sống, triệu tập lấy lời khai.

Theo tìm hiểu của PV, căn nhà số 7 phố Hàng Bạc có lịch sử tranh chấp từ gần 20 năm nay. Di chúc do ông bà nội Hồng Nhung (bố Hồng Nhung là con trưởng) để lại có viết nếu bán căn nhà này (giá trị thị trường ước tính khoảng 15 tỷ đồng) thì sẽ chia đều cho 4 người, nhưng giữa chú ruột Hồng Nhung, người đang ở tại căn nhà số 7 Hàng Bạc, và 3 anh chị em khác không đạt được sự thống nhất nên hiện nay chỉ còn chú ruột Hồng Nhung ở lại căn nhà này, còn 3 anh chị em khác đều đã mua nhà mới và chuyển đi.

Hôm qua là ngày rằm tháng 3 âm lịch, vì bố mất còn em trai lại đang bị ốm nên Hồng Nhung đại diện gia đình về thắp hương gia tiên ở căn nhà số 7 Hàng Bạc. Tuy nhiên, do đã nhiều lần va chạm từ trước nên giữa Hồng Nhung và bà Lê Thị Lan cùng 2 con đã có lời qua tiếng lại rồi dẫn tới xô xát.

Theo tố cáo của bà Lan, Hồng Nhung đã cầm dao doạ chém gia đình bà và còn để lại vết chém trên tủ, nhưng Hồng Nhung đã cực lực phủ nhận thông tin này. Cô cho biết: “Tôi khẳng định là không có chuyện cầm dao chém nào hết. 4 người xô xát với nhau thì có tới 3 người là phụ nữ và lại được hàng xóm can ngăn kịp thời nên có chuyện gì đâu. Hơn nữa, cứ cho là tôi chém thì ở cự ly gần như thế sao mà tránh được. Sự việc xô xát xuất phát từ mâu thuẫn gia đình và tôi cảm thấy rất buồn vì chuyện này”.

Hồng Nhung khẳng định cô chưa hề nhận được giấy triệu tập làm việc của công an phường Quỳnh Mai, nhưng sẵn sàng lên làm việc nếu như được mời vì “tôi chẳng hề làm gì vi phạm pháp luật”.

Còn HLV cũ của Hồng Nhung là cựu tuyển thủ wushu Nguyễn Phương Lan, HLV trưởng ĐTQG wushu và là chủ nhiệm CLB wushu Hà Nội, xác nhận cũng đã biết chuyện của Hồng Nhung, nhưng bà Phương Lan cho biết bà không tin rằng học trò của mình đã có hành vi dùng dao chém người như đơn tố cáo nói trên.

Bà Phương Lan nói: “Tôi biết gia đình Hồng Nhung và chú ruột đã có xích mích từ lâu, nhưng tôi khẳng định Hồng Nhung và em trai là nhà VĐTG wushu Quang Huy đều là những người rất tử tế, hiền lành. Tôi thực sự sốc khi nghe báo chí thông báo về lời cáo buộc nói trên, bởi làm việc với Hồng Nhung bao năm, tôi chưa bao giờ thấy Nhung nói bậy bao giờ, nên thật khó tin vào chuyện cô ấy cầm dao chém người. Có lẽ vì chỉ có một thân một mình mà lại bị tới 3 người xông vào hành hung nên Hồng Nhung bức xúc mà có phản ứng tự vệ chứ không hề có ý đồ gì cả. Rất mong cơ quan chức năng sẽ sớm tìm ra sự thực để minh oan cho Hồng Nhung”.

Riêng về phía mình, Hồng Nhung cho biết đã liên hệ với luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình và sẵn sàng làm đơn kiện nếu như quả thật đã bị tố cáo sai sự thật, “vì như thế là bôi nhọ danh dự của tôi”.