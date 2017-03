Một ông bầu và nhiều ông bầu

Cuối những 1990 đầu năm 2000, bóng đá Long An èo uột kinh phí địa phương không nuôi nổi và bầu Thắng lúc đấy đang là ông chủ của ĐT Long An được tỉnh giao nhận đội bóng và ông bầu mê bóng đá này đã cưu mang đội bóng tỉnh nhà.

ĐT Long An dưới thời bầu Thắng có những dấu ấn nhất định nhưng cũng có giai đoạn đội bóng cũng là gánh nặng của doanh nghiệp Đồng Tâm khi kề vai gánh đội bóng.

Bây giờ, khi anh em nhà bầu Thắng giao đội bóng lại cho địa phương với sự chung tay của nhiều doanh nghiệp trong tỉnh, nhiều ông bầu thì có người tiếc cho cái tên ĐT Long An từng đi vào lịch sử. Tuy nhiên, nên mừng bởi cơ chế mới của đội Long An bây giờ là hướng ra cho đội bóng không lệ thuộc vào sự yêu ghét của một ông chủ hay sự hào phóng của người đứng đầu.

Thực tình thì anh em nhà bầu Thắng có lúc đuối khi gồng đội bóng bởi tính sao thì bài toán lấy bóng đá nuôi bóng đá vẫn không lời.

Hướng đi của Long An giống với Đồng Tháp gần đây khi đội bóng từng tưởng rằng không thể đá giải chuyên nghiệp giờ chót được cứu bởi các doanh nghiệp cùng chung tay. Chỉ khác là Đồng Tháp cầu cứu các doanh nghiệp trong tỉnh cứu đội bóng còn Long An là hướng đi chủ động biến đội bóng từ một ông bầu sang nhiều ông chủ cùng chung tay. Nói như những nhà làm bóng đá Long An thì nó an toàn hơn nếu 1-2 ông chủ gãy thì đội bóng vẫn là đội bóng và CLB Long An vẫn đại diện cho tỉnh.

Sứ mệnh của ĐT Long An đã hoàn thành và bây giờ là sứ mệnh mới với cái tên Long An nhưng không phải là đội Long An của thời bao cấp như ngày nào.