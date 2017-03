Mourinho chuẩn bị làm mới Chelsea

Với chỉ tiêu cho phép mua về tối đa năm cầu thủ, ông Mourinho đã lên danh sách những ngôi sao cần tăng viện:

● S. Jovetic (Fiorentina): Cầu thủ 23 tuổi, đã ghi 23 bàn trong hai mùa qua cho Fiorentina. Ở đội tuyển Montenegro thường đá như một tiền đạo ảo. Mục đích của Mourinho là về Chelsea Jovetic có thể đá sau D. Ba hoặc Torres.

● E. Dzeko (Man. City): 27 tuổi, tiền đạo của đội tuyển Bosnia song lâu nay ở Man. City luôn phải chia sẻ vị trí này cho Tevez và Aguero nên không được ra sân thường xuyên. Tuy vậy rất nhạy cảm ghi bàn nên vẫn trở thành vua phá lưới của đội với 14 bàn/16 trận cả mùa bóng.

● D. De Rossi (AS Roma): 29 tuổi, tiền vệ công trụ cột của AS Roma và đội Ý (84 lần tuyển, 14 bàn). Được mệnh danh là “tiền vệ hoàn hảo” bởi khả năng công thủ đồng đều ở cả đội tuyển Ý lẫn AS Roma.

● Fernandinho (Shakhtar Donetsk): 28 tuổi, tiền vệ tấn công người Brazil đã đem về cho CLB sáu chức vô địch Ukraine, ba Cúp Ukraine, hai lần đoạt Siêu cúp Ukraine. Được gọi vào đội tuyển Brazil năm 2011.

● A. Shurrle (Bayer Leverkusen): Tài năng đang lên của bóng đá Đức 22 tuổi có thể đá tiền vệ công, tiền đạo hoặc tiền đạo cánh. Mùa này đã ghi 20 bàn cho Leverkusen, còn ở đội tuyển cũng đã có bảy bàn.

● E. Mangla (Porto): 23 tuổi, hậu vệ người Pháp mới nổi mùa rồi góp phần củng cố cho hàng thủ Porto chỉ bị lủng lưới 14 bàn. Một mẫu cầu thủ lý tưởng được xem như Carvalho thời hoàng kim.

Bên cạnh đó còn tiền đạo R. Lukaku cho West Brom mượn sẽ lấy lại bổ sung vì chân sút 20 tuổi này qua West Brom đã chơi rất thành công và được mệnh danh “Drogba mới” đã ghi 17 bàn (trong đội tuyển Bỉ cũng ghi bảy bàn sau 24 trận). Ngoài ra, tiền vệ Hà Lan Sneijder vốn là học trò cũ của Mourinho thời nắm Inter Milan hiện khoác áo Galatasaray cũng rất tha thiết muốn được quay về phục vụ dưới trướng Mourinho.

VĂN HUY