MU – Arsenal: Nỗi ám ảnh của thầy trò Wenger

Van Persie dưới hai màu áo Năm ngoái, Van Persie là người điểm vào những bàn thắng cho Arsenal trong hai trận gặp MU. Năm ngoái Van Persie cũng là người được xem là tượng đài ở Arsenal. Bây giờ thì Van Persie rất muốn tạo được bước ngoặt trong màu áo MU và rất muốn ghi bàn vào lưới đội bóng cũ bởi anh đang là nhân vật được chú ý ở Old Trafford. Dưới màu áo MU, Van Persie muốn lấn át hình ảnh của chính mình trong màu áo Arsenal mùa trước. Theo Walcott cũng sẽ theo Van Persie? Mọi người đang nhắc đến Theo Walcott theo hướng sẽ rời Arsenal và về MU thay Nani. Đấy chỉ là tin đồn và điều đấy càng khó để Walcott thi đấu tốt trong trận đấu đêm nay. Thời gian qua, phong độ không cao của Walcott có thể do tư tưởng và do đôi chân không mạnh mẽ do ảnh hưởng chấn thương. Chắc chắn Walcott sẽ nhìn Van Persie và điều chỉnh mình theo hướng tích cực trước khi đưa ra quyết định cuối. ĐT