M.U bất ngờ chiêu mộ "bệnh binh" Michael Owen

Không phải Fabiano, cũng chẳng Huntelaar hay Aguero, chân sút mà Sir Alex mạo hiểm đặt kì vọng sẽ san sẻ nhiệm vụ ghi bàn cho Rooney & Berbatov mùa tới là Michael Owen - tiền đạo hiện đang thất nghiệp sau khi rời Newcastle.

"Thần đồng" một thời của bóng đá xứ sương mù đồng ý cắt giảm hơn 50% lương để gia nhập M.U, nhằm cứu vãn sự nghiệp đang trên đà xuống dốc.

Theo đó, hàng tuần, Owen bỏ túi 50.000 bảng lương cứng. Ngoài ra, anh sẽ nhận thêm những khoản thưởng lớn khác phụ thuộc vào số lần ra sân và bàn thắng ghi được.

Chính Sir Alex là người đã liên hệ với chân sút 29 tuổi có tiền sử chấn thương lâu năm này để mời anh về Old Trafford. Tuy nhiên, trước khi đặt bút kí hợp đồng, Owen phải vượt qua được cuộc kiểm tra y tế ngặt nghèo tại thành phố Manchester sáng nay (3/7).

Một nguồn tin gần gũi Owen xác nhận: "Thật khó tin khi trong ngày Michael Owen chuẩn bị chuyển đến Hull City thì M.U bất ngờ đưa ra lời đề nghị. Đây quả là thông tin tốt lành đối với Owen. Anh ta hi vọng mọi thủ tục sớm được thông qua để chính thức khoác chiếc áo đỏ M.U".

Cách đây hai ngày, Michael Owen đã hết hạn hợp đồng ở Newcastle và trở thành cầu thủ tự do. Nhưng từ trước đó cả tháng, công ty đại diện WMG in hẳn một cuốn sách nhỏ dày 32 trang giới thiệu chi tiết về Owen để chào mời các CLB tại giải Ngoại hạng.

Aston Villa, Everton và Hull City công khai ý định muốn có sự phục vụ của Owen. Mặc dù vậy, ngay khi M.U nhảy vào cuộc đua, chân sút người Anh tỏ ra rất hào hứng và lập tức chấp nhận các điều khoản mà phía nhà ĐKVĐ Ngoại hạng đưa ra.

Sở dĩ Sir Alex xúc tiến vụ chuyển nhượng gây sốc trên, bởi Red Devils đang gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người khỏa lấp chỗ trống mà Cristiano Ronaldo & Carlos Tevez để lại. Mục tiêu hàng đầu ông nhắm đến - Karim Benzema vừa "cập bến" Real Madrid.

Chuyện M.U chiêu mộ Owen càng khiến giới mộ điệu sửng sốt, bởi phong độ của cựu tiền đạo Liverpool rớt thê thảm do bị ảnh hưởng từ những chấn thương liên miên. Dù ngài Ferguson ngưỡng mộ Owen trong quá khứ, nhưng trở lại thực tại, đây quả là canh bạc lớn trong nghiệp cầm quân của HLV người Scotland.

Phản ứng trước thông tin trên, hầu hết fan Red Devils đều bất ngờ và bày tỏ sự thất vọng về chính sách tuyển mộ của CLB. Trên website không chính thức do CĐV M.U lập ra - The Republik of Mancunia, bài viết đầu tiên có tiêu đề: "Chúa ơi! Sao lại là Owen?". Phía dưới, họ liệt kê 10 lý do vì sao "Quỷ đỏ" không nên kí hợp đồng với Owen.

Một fan viết dòng bình luận đầy châm biếm: "Thà đem David Bellion trở lại còn hơn là Michael Owen. Anh ta mang dòng máu Scouse (người Liverpool)".

Dẫu vậy, cũng có người hâm mộ ủng hộ quyết định của Sir Alex: "Mọi người hãy bình tĩnh. M.U không tốn một xu khi chiêu mộ Owen. Lương thưởng cũng phụ thuộc vào thành tích thi đấu. Trên khía cạnh tài chính, đây là thương vụ an toàn hơn nhiều so với việc tậu Villa hay Aguero".

Nếu gia nhập đội chủ sân Old Trafford, Owen sẽ có cơ hội tái hợp cùng Wayne Rooney. Cặp bài trùng trên từng có giai đoạn thi đấu khá thành công trong màu áo "Tam sư". Cách đây 4 năm, ngài Ferguson đã từ chối thâu nạp Owen với cái giá 16 triệu bảng, ngày anh chia tay Real Madrid.

Mùa giải trước, Michael Owen chỉ ra sân 16 trận trong màu áo "Chích chòe". Quãng thời gian còn lại, chủ yếu anh tập chay và uống thuốc bác sĩ do gặp rắc rối với chấn thương gân kheo, đầu gối, bắp đùi và rạn xương bàn chân.