MU – Chelsea: Đánh rơi cúp vô địch!

Năm ấy, ngày 1-3, MU hơn Arsenal đến 11 điểm và tất cả đều xác định họ là nhà vô địch. Thế mà sang ngày 18-4 khi MU bị Newcastle cưa điểm và Arsenal đè bẹp Wimbledon 5-0 thì Arsenal ăn lại MU đúng 1 điểm và lên ngôi trong sự kinh ngạc của nhiều giới. Sir Ferguson còn nhớ như in hình ảnh các học trò mình vật vã vì không thể thắng Newcastle nên tự mình hại mình.

Năm nay cũng vào ngày 1-3, MU còn hơn Chelsea đến 12 điểm nhưng đến đêm nay (8-5) thì khoảng cách đấy chỉ còn 3 điểm và một trận “chung kết” ở Old Trafford.

Chính từ cú vấp Arsenal mà MU không được thua đêm nay. Đồ họa: NN

Còn nhớ hơn một tháng trước, chính ông Ancelotti từng tuyên bố tung cờ trắng nhưng mọi cái bắt đầu từ trận thắng MU ở Stamford Bridge thì gió đổi chiều. Chelsea đi liền một mạch toàn thắng với những bước nhảy tam cấp trong khi MU trồi sụt cùng nấc cụt ở nhiều sân chơi. Mới đấy, họ bị Arsenal đã hết hy vọng chặn đứng không cho tích lũy điểm nào để đêm nay phải đá “chung kết” với Chelsea.

HLV Ancelotti từ người tung cờ trắng nay bắt đầu dằn mặt MU khi đến Old Trafford: “Chúng tôi chỉ còn thua 3 điểm và chỉ một bàn thắng chúng tôi sẽ có lợi thế. Các cầu thủ của chúng tôi đang say chiến thắng và họ rất muốn giữ mạch thắng đấy ngay tại Old Trafford. Tinh thần của các cầu thủ sẽ quyết định trận đấu. Cầu thủ tôi thoải mái hơn vì họ không quá bận tâm vào trận chiến này trong khi MU thì có nhiều thứ bị chi phối...”.

MU có thể đánh rơi cúp vô địch dù họ đã chạm một tay vào từ rất sớm. Đêm nay thì MU có thể sẽ ca khúc khải hoàn nếu Old Trafford lại cất cao điệu nhạc chiến thắng như đã từng làm với Schalke 04 hồi giữa tuần. Còn ngược lại thì họ sẽ mất rất nhiều khi để màu xanh đi sau nhưng về trước, đồng thời đánh vào sự kiêu hãnh của đại diện bóng đá Anh trong trận chung kết Champions League trên sân Wembley vào cuối tháng.

ĐỨC TRƯỜNG