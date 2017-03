MU ngắm người của Roma

Gillett cho biết, ông và đồng chủ tịch Tom Hicks đáng nhẽ ra đã phải xem xét lại số tiền lên tới 128 triệu bảng đầu tư vào việc mua cầu thủ trong vòng 18 tháng qua của đội bóng. Bên cạnh đó, vị chủ tịch người Mỹ đã lên tiếng chỉ trích những sự thất bại của Liverpool trong thời gian qua.

"Chúng tôi bỏ tiền ra và muốn nhận được sự tiến bộ của đội bóng. Nhưng mọi chuyện lại không được như yêu cầu. Đó không phải lỗi của tôi và Hicks mà là lỗi của HLV, là lỗi của những nhà tuyển trạch." Gillett nói.

Trong mùa Hè vừa qua, Liverpool đã bỏ ra 40 triệu bảng để đưa về những cai tên như Glen Johnson, Alberto Aquilani và Sotirios Kyrgiakos. Tuy nhiên, Gillett cho biết, vẫn còn 12 triệu bảng nữa sẵn sàng được chi cho chuyển nhượng với mục đích tìm kiếm danh hiệu vô địch sau 20 năm chờ đợi.

Ở một thông tin khác, Manchester United đang chuẩn bị đưa về bộ đôi cầu thủ trẻ của AS Roma. Đích thân David Williams, tuyển trạch viên xuất sắc của đội chủ sân Old Trafford đã có mặt trong trận đấu giữa đội trẻ AS Roma và Empoli để xem Gianluca Caprari và Giammario Piscitella thi đấu. Ông rất ấn tượng với hai cầu thủ này và tiết lộ với báo chí rằng MU đang chuẩn bị đưa họ về với CLB trong thời gian tới.

"Tôi đến Roma để xem Gianluca Caprari và Giammario Piscitella thi đấu. Đây là hai cầu thủ rất chất lượng và hứa hẹn sẽ tỏa sáng rực rỡ trong tương lai." Tuyển trạch viên cũng là cựu cầu thủ bóng bầu dục tiết lộ.