MU từ Premiership đến Champions League: Tiểu tướng Macheda cứu MU

Khi Sir Ferguson tung cầu thủ số 41 vào sân, ai cũng ngạc nhiên vì lúc dầu sôi lửa bỏng vừa thua 1-2 lại đưa một cầu thủ non choẹt và mới toanh vào. 32 phút sau thì chàng cầu thủ vô danh với cái tên rất lạ lẫm đến từ nền bóng đá Ý - Macheda lại là vị cứu tinh của MU.

Cũng hệt như cái ngày Sir Ferguson đưa C. Ronaldo về Old Trafford, cái tên Macheda lạ hoắc lần đầu ra sân khi MU tưởng đã mất ngôi đầu lại vụt sáng bởi một bàn thắng khiến cả Old Trafford như chết đi sống lại.

MU với tư cách nhà vô địch lại đá trên sân nhà khi 24 giờ trước, Liverpool tạm vượt lên dẫn đầu thế mà để thua Aston Villa từ hai quả đánh đầu đúng phong cách bóng đá Anh. Nếu bàn đầu Van Der Sar không kịp phản ứng thì bàn thứ hai với cú xuất tướng mạnh mẽ, thủ môn kỳ cựu này lại không thắng nổi cái đầu của Agbonlahor.

Nhưng MU trên sân Old Trafford đêm 5-4 không chỉ có C. Ronaldo mang lại cảm hứng và những xúc cảm mãnh liệt cho người xem. Hai bàn thắng một mở tỷ số, một quân bình 2-2 của C.Ronaldo thể hiện đẳng cấp của một ngôi sao lớn thì cú đệm bóng bằng gót vặn mình 180 độ rồi cứa lòng đưa quả bóng vào góc xa không chê vào đâu được. Nó khẳng định Sir Ferguson là một bậc thầy về săn đầu người và phát huy đúng thời điểm không ai ngờ tới.

Bàn thắng của kẻ vô danh Macheda mới 18 tuổi đã xóa tan chuỗi ngày đen tối của MU và tiếp lửa cần thiết cho nhà vô địch bước vào đấu trường Champions League với Porto vào giữa tuần này.

MU là thế, đúng lúc họ trông chờ vào sự tỏa sáng của các ngôi sao thì họ lại được cứu rỗi bởi một tiểu tướng mà Sir Ferguson quyết liệt giữ lại không cho về Ý khoác áo U-19 quốc gia để giúp ông hoàn thành sứ mệnh diệu kỳ.

Sir Ferguson đã có thể thở phào cùng các học trò để chuẩn bị vào trận chiến với Porto với đầy đủ binh hùng sau khi hàng loạt cái tên sẽ trở lại.

Mọi sự khởi đi từ một cái tên vô danh nhưng giờ đã là người hùng cứu rỗi MU: Macheda.