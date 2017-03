Mùa giải V-League 2013: Công Vinh về lại SL Nghệ An

+ Để có Công Vinh thi đấu một mùa, đội SL Nghệ An sẽ bồi thường cho đơn vị chủ quản cũ của Công Vinh là CLB Hà Nội 500 triệu đồng. + Mức lương Công Vinh nhận được thấp hơn rất nhiều so với lương cũ nhưng được xem là cao và có hậu so với mặt bằng chung của các cầu thủ SL Nghệ An. + Trước SL Nghệ An đã có các CLB như B. Bình Dương, V. Ninh Bình… đã thương thảo để mượn hoặc mua đứt Công Vinh nhưng không thành. + Đang sở hữu chiếc áo số 9 ở đội SL Nghệ An, cầu thủ đàn em nhưng đã có số má ở SL Nghệ An là Trọng Hoàng đã chủ động nhượng chiếc áo số 9 lại cho Công Vinh. Một nghĩa cử cho thấy CV9 không bị tẩy chay khi trở về với đội bóng quê hương mà trái lại rất được ưu ái.