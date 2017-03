Mưa lớn, hoãn trận Việt Nam - Khánh Hòa

Tiền vệ Phan Thanh Hưng (phải) quay lại tập luyện sau hai ngày bị rối loạn tiêu hóa - Ảnh: S.H.

Thông tin nói trên được HLV Phan Thanh Hùng cho hay sau khi hội ý với lãnh đạo CLB Khánh Hòa.

Giải thích về việc tạm hoãn trận đấu để chuyển sang lúc 17g ngày 17-11, HLV Phan Thanh Hùng nói: “Ngày lên đường sang Thái Lan dự AFF Suzuki Cup 2012 đã cận kề, tôi không muốn bất kỳ tuyển thủ nào phải lỡ hẹn với giải vô địch Đông Nam Á khi phải đá giao hữu dưới trời mưa, sân trơn rất nguy hiểm đến sức khỏe”.

Trận cầu nói trên được tổ chức nhằm mục đích cảm ơn người hâm mộ Nha Trang đã dành cho đội tuyển quốc gia nhiều ưu ái trong hai đợt tập trung huấn luyện nơi đây.

Bên cạnh việc thi đấu để rà soát lối chơi cũng như năng lực chuyên môn lần sau cùng với các tuyển thủ, đội tuyển Việt Nam còn muốn góp tay chia sẻ bất hạnh với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại Khánh Hòa, do vậy toàn bộ tiền bán vé - sau khi trừ chi phí - sẽ được trao tặng cho quỹ từ thiện ở địa phương.

Trưởng BTC trận đấu và cũng là giám đốc điều hành CLB Khánh Hòa - ông Dương Quốc Hùng - cho biết dù trận đấu được dời sang ngày khác nhưng giá trị của vé vẫn được giữ nguyên, bởi đã có khá đông khán giả đến mua vé trong những ngày qua.

Nhức đầu với danh sách

Trao đổi cùng PV vào trưa 15-11, HLV Phan Thanh Hùng cho hay ông đang thật sự nhức đầu trong việc sẽ loại bỏ cầu thủ nào trong số 24 người hiện có khi tất cả cùng có phong độ và năng lực như nhau.

Ông Hùng cho hay do dao động tư tưởng cộng với việc chấn thương ngón chân khiến trung vệ Đình Luật mất tập trung. Anh đã gặp ban huấn luyện để tâm sự và mong muốn được ra về sớm, bởi ở lại cũng không tập được thì sẽ khó lòng cạnh tranh một suất dự AFF Cup. HLV Phan Thanh Hùng đã động viên hết lời và cho rằng đội tuyển vẫn cần sự có mặt của Đình Luật trong những ngày này, bởi tất cả tuyển thủ đều chưa ai mất hẳn hi vọng sang Thái Lan.

Sau hai ngày nghỉ tập do rối loạn tiêu hóa, chiều 14-11, tiền vệ Thanh Hưng đã quay lại tập nhẹ cùng toàn đội.

Nói về chấn thương tụ máu bầm nơi đầu gối của trung vệ Phước Vĩnh, HLV Phan Thanh Hùng cho hay: “Chưa thể nói trước được điều gì về chấn thương của Phước Vĩnh. Chỉ khi nào bác sĩ kết luận rằng anh không có khả năng thi đấu trong vòng một tháng, khi ấy tôi mới gạt tên Phước Vĩnh. Với một giải đấu dài ngày như AFF Suzuki Cup, những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, có kỹ thuật và sức bền thể lực tốt như Phước Vĩnh rất cần cho đội tuyển quốc gia…”.

Thông tin từ VFF cho hay theo đề nghị từ BTC giải và AFF, mỗi đội tuyển quốc gia phải có một sĩ quan an ninh đi cùng trong suốt thời gian dự vòng đấu bảng AFF Suzuki Cup, VFF đã có văn bản gửi đến A83 Bộ Công an để xin biệt phái sĩ quan an ninh. Giữa tuần này, A83 có văn bản hồi đáp cho biết sẽ cử một đại úy an ninh sát cánh cùng đội tuyển bóng đá Việt Nam kể từ ngày 19-11.

Theo S.H. (TTO)