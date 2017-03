Mua thắng…

10 năm sau thì mỗi trận thắng 1 tỉ đồng chẳng nhằm nhò gì.

V-League sắp về đích nhưng khó nói an toàn bởi vì tính chất nghiệt ngã ở mấy vòng đua cuối. Khi mà Hà Nội T&T của bầu Hiển chỉ còn kém đội dẫn đầu SL Nghệ An 4 điểm và còn chơi ít hơn một trận. Chưa kể Hà Nội T&T trận cuối lại gặp SL Nghệ An trong khi người anh em SHB Đà Nẵng ráo riết làm chân gỗ phía sau.

Thực chất SL Nghệ An vẫn nắm quyền tự quyết nếu đủ nội lực vì chỉ cần thắng mà không cần ngoái lại phía sau. Thế nhưng thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng lại cho thấy có những lúc rất phập phù. Như vừa thắng Thanh Hóa trên sân khách xong lại gục ngã trước B. Bình Dương ngay trên sân nhà. Đó là chưa kể bầu Hiển của Hà Nội T&T nổi tiếng là người vung tiền thưởng động viên các cầu thủ.

Luật bóng đá cấm một ông chủ sở hữu hai đội bóng nhưng bầu Hiển vẫn có thể lách luật để chơi ba năm qua thì ai làm gì được ông?

Luật cũng cấm dùng tiền tác động hoặc hứa hẹn các đội bóng khác vì lợi ích của mình thế nhưng vụ SL Nghệ An “thưởng” các đội khách để đá nhiệt tình và đá thắng cuối cùng lại “trắng án” vì cách chơi chữ “thưởng cho sự nhiệt tình chứ không hối lộ”.

Giờ thì SL Nghệ An lại bắt đầu thấy lo lắng bởi ngoài chuyện bị hai đánh một còn có thể bị đối thủ rải tiền “thưởng thắng” cho các đội căng ra đá với SL Nghệ An.

Bóng đá Việt Nam khi có đồng tiền phân hóa thì nhiều cái cũng bị hóa…

CÔNG TUẤN