HLV này cũng không giấu giếm ao ước xây dựng cho đội tuyển Việt Nam đá giống Barca thiên về lối đá nhỏ, tấn công đa dạng và ban bật bóng nhiều nhằm nắm phần kiểm soát thế trận.

Giữa ao ước của HLV Hữu Thắng và hiện thực chắc chắn là một khoảng cách rất lớn bởi nó lệ thuộc rất lớn vào yếu tố con người.

Ông Miura khi bắt đầu nắm đội tuyển Việt Nam cũng từng có lúc tâm sự ông muốn chơi một thứ bóng đá như thế nhưng với những cầu thủ ông có trong tay thì không thể. Ông cũng từng chịu sức ép phải sử dụng lứa cầu thủ HA Gia Lai trong khi ông lại muốn xây dựng một lối đá chặt chẽ và một đội tuyển có đủ sức mạnh, đủ thể lực để không bị “bắt nạt” trong môn chơi có tính đối kháng cao. Thế nên ông cứ loay hoay trong việc nâng chất, nâng thể lực thì lại sa vào hàng loạt những vấn đề bị xem là không phù hợp với bóng đá Việt Nam.

HLV Hữu Thắng có lẽ đã rút kinh nghiệm từ chỗ ông Miura nên luôn nhấn mạnh một lối chơi kỹ thuật mang đặc tính của cầu thủ Việt Nam. Điều rất khác so với những lần HLV này xây dựng lối đá chặt chẽ cho SL Nghệ An với một hàng thủ an toàn, một tuyến tiền vệ biết phòng thủ và một hàng tiền đạo thích nghi với lối đá phản công.

Với cách tuyển chọn cầu thủ như mới công bố thì rõ ràng muốn đá giống Barca là không thể. Mà cũng phải cảm thông với HLV này bởi đấy là mặt bằng, là tinh hoa và cả tương lai gần của bóng đá Việt Nam trong đó có cả gọi lên vì còn cái tiếng.

Không khó để nhìn ra chất Nghệ nơi việc chọn bộ khung của HLV này với nhiều học trò ông từng thành danh ở bóng đá Nghệ An và nay rải đều ở nhiều CLB.

Và nhiều khả năng là yếu tố an toàn cũng sẽ được đặt ra trong hai trận cuối vòng loại World Cup. Thế nên cũng đừng kỳ vọng hay đừng buộc HLV Hữu Thắng phải đá như Barca bởi con người không cho đá như thế.