Mướt mồ hôi và... buồn ngủ

Bật mí về quả luân lưu của Ramos Trung vệ Ramos sút quả luân lưu theo kiểu Panenka hạ gục Patricio ở loạt thứ tư (ảnh). Nó gần giống với kiểu hăm dọa của Pirlo (Ý) ở tứ kết đá nhẹ nhàng vào lưới Joe Hart khiến cho Young và Cole (Anh) thiếu tỉnh táo đá hỏng luân lưu. Sau cú sút quái kiệt của Ramos rạng sáng qua thì đến lượt Bruno Alves luống cuống đưa bóng tìm xà. Đáng nói là Ramos đã xin thầy sút 11 m mà không sợ hãi sau trận bán kết Champions League lượt về gặp Bayern Munich, anh cũng chọn quả sút thứ tư rồi đưa bóng vọt xà khiến Real bị loại. Ramos tiết lộ rằng anh không có ý định sút luân lưu kiểu Panenka nhưng trong lúc chạy đà đã thoáng thấy thủ môn Patricio chuyển động cúi người sát mặt đất và thế là anh quyết định sục mũi giày vào quả bóng khi biết chắc thủ môn này đã đổ người.Ramos cũng là cầu thủ được đánh giá là chơi hay nhất đội cùng với thủ môn Casillas. GH – DA Chúng tôi may mắn hơn HLV đội tuyển Tây Ban Nha không ngớt lời ca ngợi bại thủ Bồ Đào Nha: “Chúng tôi chỉ là người may mắn hơn một tí mà thôi. Hàng phòng ngự Bồ Đào Nha chơi quá xuất sắc trong từng tình huống, nhìn chung thì họ tốt hơn chúng tôi ở khâu phòng ngự và họ rất nguy hiểm khi tấn công. Bồ Đào Nha đã có một giải đấu quá hoàn hảo. HLV Del Bosque (Tây Ban Nha) Thất bại này giúp cầu thủ chúng tôi trưởng thành hơn rất nhiều Tiếc với thất bại nhưng HLV đội Bồ Đào Nha không thất vọng: “Chúng tôi đã có một giải đấu tuyệt vời. Tiếc là thần may mắn không mỉm cười với chúng tôi. Nhưng từ thất bại này chúng tôi sẽ trưởng thành lên rất nhiều. Khi định đoạt bằng luân lưu thì chúng tôi ưu thế hơn. Thế nhưng cuối cùng chúng tôi đã thua trong chính ưu thế ấy. HLV Paulo Bento (Bồ Đào Nha) DA lược dịch