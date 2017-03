Murray chuẩn bị được phong tước Hiệp sĩ

Về các tước hiệu của Hoàng gia Anh Hiệp sĩ là từ dùng để chỉ một địa vị của xã hội châu Âu. Hiệp sĩ đứng hàng thấp nhất trong giới quý tộc và vì thế không mang tính chất thừa kế. Vào khoảng 1560, quy định về việc ban tặng những danh hiệu hiệp sĩ danh dự của Vương quốc Anh được công bố, tất nhiên, hoàn toàn khác với những danh hiệu dùng trong quân đội. Danh hiệu hiệp sĩ hiện đại được phong dựa vào cống hiến của những cá nhân cho xã hội. Tên của người được ban tặng, kể từ tước OBE, sẽ được thêm vào từ "Sir" (quý ngài), nếu là phụ nữ thì là "Dame" (quý bà). Tước chỉ đi với tên, chứ không đi với họ (như nhạc sĩ Elton John, có thể được gọi là Sir Elton hay Sir Elton John, chứ không bao giờ là Sir John). Vợ của những hiệp sĩ cũng có tước hiệu "Lady", nhưng sẽ đi với họ của chồng (vợ của nhạc sĩ Paul McCartney sẽ được gọi là Lady McCartney chứ không phải là Lady Paul McCartney hay Lady Heather McCartney). Hệ thống chức tước của Hoàng gia Anh gồm 5 bậc, xếp từ cao xuống thấp: -Knight Grand Cross of the Order of the British Empire (GBE, Hiệp sĩ chữ thập cao quý) - Knight Commander of the Order of the British Empire (KBE, Hiệp sĩ chỉ huy đế chế Anh) - Commander of the Order of the British Empire (CBE, Chỉ huy đế chế Anh) - Officer of the Order of the British Empire (OBE, Sĩ quan đế chế Anh) - Member of the Order of the British Empire (MBE, Thành viên đế chế Anh.