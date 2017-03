Murray đã nói gì sau khi lập nên kỳ tích Wimbledon?

Đây cũng là danh hiệu Grand Slam danh giá thứ 2 trong năm của tay vợt người Scotland. Trước đó, anh cũng đã đánh bại chính Novak Djokovic để lên ngôi tại US Open 2012.



Với chiến thắng trước Djokovic, Murray có thêm 1,6 triệu bảng tiền thưởng, 1.200 điểm trên bảng xếp hạng ATP và tiếp tục trụ vững ở vị trí số 2 thế giới.



Hạnh phúc trong ngày đăng quang, Murray cho hay: "Tôi thấy có đôi chút khác biệt so với năm ngoái. một trong những trận đấu khó khăn nhất trong sự nghiệp của tôi và cuối cùng tôi đã có một chiến thắng khó tin trước Federer."



"Thật sự tới giờ tôi vẫn chưa hiểu tại sao mình có thể giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng này. Bỏ lỡ 3 match point là điều không thể tưởng tượng được. Novak từng nhiều lần lật ngược thế trận từ những tình huống tương tự. Nhưng may sao mọi thứ đều ổn."



"Tôi biết là mọi đều muốn trông thấy chiến thắng của tôi ở Wimbledon. Vì thế, tôi đã chơi với tất cả những gì có thể. Tôi luôn tâm niệm mình không thể thua trong bất cứ tình huống nào. Những khoảnh khắc cuối ở set thứ 3 khối tôi ngột thở. Chiến thắng trước Novak luôn là điều không hề dễ dàng."



Sau khi nhận cúp, MC cũng đã vặn Murray có phải vì vui quá mà quên mất mẹ. Nhà vô địch Wimbledon 2013 trả lời: “Tôi đã không nhìn thấy bà. Nhưng khi biết bà đứng đó, tôi đã chạy lại để cảm nhận tình cảm bà dành cho tôi. Những giọt nước mắt đã tuôn rơi và tôi biết bà không trách tôi."

Về phía Djokovic, anh cũng đã gửi lời chúc mừng đến Murray. Anh nói: "Chúc mừng Andy! Cậu ấy hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng này bởi cậu ấy đã chơi một trận tuyệt hay."



"Tôi đã bị bất ngờ bởi những gì anh ấy thể hiện. Anh ấy như một người khác. Tôi không quá buồn về thất bại hôm nay. Tôi vẫn còn trẻ và có thể mơ về những danh hiệu tiếp theo," Djokovic chia sẻ. "Tôi hiểu chiến thắng này có ý nghĩa quan trọng tới tất cả các bạn, tới đất nước các bạn. Tôi cũng hiểu áp lực mà Andy phải trải qua lớn tới cỡ nào."/.

Theo Phương Trang (Vietnam+)