My "kun" xinh xắn với tóc tém và kính Nobita

Với My "kun", thời gian của bạn ấy gần như dành hết toàn bộ cho Wushu với cách giải đấu nối tiếp nhau. Mãi chúng tớ mới hẹn gặp được My để chụp hình vì lúc nào cũng thấy My đang tập luyện ở trên đội ở Trịnh Hoài Đức. Ngay cả hôm chụp, My cũng khá vội vì ngay sau đó, bạn ấy lại đến giờ tập rồi. Thời gian này My đang chuẩn bị cho giải đấu toàn quốc mà.



Ấn tượng trong các lần gặp My ở ngoài đời là bạn ấy có gu ăn mặc khá xì tai. Mái tóc dài nhuộm nâu vàng, trang phục khỏe khoắn và khá bụi. Gần đây, My đã cắt tóc mái tóc dài đó, để tóc tém trông rất lạ mắt và ngộ nghĩnh. Hôm chụp hình với bọn tớ, My mặc quần baggy và áo vest màu xám, đeo cặp kính nobita rất đúng kiểu My "kun".



My tâm sự, thường trong những chuyến tập huấn ở Trung Quốc, ngoài giờ tập các bạn ấy chỉ biết tranh thủ ra ngoài chơi, shopping. Ở Trung Quốc quần áo cũng rất nhiều nên My có thể chọn được khá nhiều đồ ưng ý cho mình. Bạn ấy thích phong cách ăn mặc trẻ trung, gọn gàng, không thích kiểu trang phục quá điệu đà.



Cùng ngắm My "kun" tạo dáng xinh xắn.

Theo Kênh 14