Mỹ nhân tennis thành công nhờ hy sinh vòng một

Theo K.Đ (TT&VH, Marca)

Chỉ duy nhất Serena Williams là thành công hơn Halep cho tới thời điểm này của năm 2013. Tất cả 4 danh hiệu WTA đều đến với cô trong năm nay, một thành công mà người ta cho rằng dù theo duy vật hay duy tâm thì nó cũng xuất phát từ sự thay đổi trên cơ thể Halep.Trước đây, Halep sở hữu vòng 1 thuộc loại “khủng” trong làng quần vợt nữ. Trong khi các chị em luôn ao ước có một vòng 1 nảy nở, thậm chí bỏ tiền để phẫu thuật thẩm mỹ, thì cô gái 19 tuổi lại cảm thấy phiền hà về điều này. Simona Halep không thể nhanh nhẹn trên sân thi đấu do vòng 1 quá khổ của mình và đã quyết định đi phẫu thuật thu nhỏ để phát triển sự nghiệp.Khi hay thông tin này, một số người hâm mộ đã phản đối. Thậm chí, một chiến dịch mang tên “Hãy cứu lấy bộ ngực của Simona Halep” đã được mở ra. Bỏ ngoài tai mọi việc, cô nàng vẫn quyết chí đi thu nhỏ vòng 1. Và sự cứng rắn trong việc đưa ra quyết định đã mang tới cho Halep thành công.Với vòng 1 bé đi rất nhiều so với cách đây một vài năm, VĐV người Romania đã có những bước đi đáng ca ngợi trong sự nghiệp của mình. Chiến thắng Petra Kvitova đánh dấu trận thắng thứ 5 của cô gái nhỏ bé trước các đối thủ nằm trong top 10. Halep cũng vinh dự trở thành tay vợt nữ Romania thứ 4 vào được top 20 của BXH WTA, theo sau Virginia Ruzici, Irina Spirlea và Ruxandra Dragomir Ilie.“Lọt vào top 20 là mơ ước của tôi. Bây giờ nó đã thành hiện thực. Tôi thực sự rất vui vì đã thi đấu tốt. Tôi phải tận hưởng khoảnh khắc không thể quên này”, Halep bộc bạch sau bước chạy đà hoàn hảo cho US Open sẽ khởi tranh vào thứ Hai tới.