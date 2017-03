Nadal chật vật thắng Verdasco

Nadal chưa có phong độ tốt nhất.

Verdasco từng thua tay vợt số hai thế giới trong cả 11 lần gặp nhau trước đó. Trong lần gặp thứ 12, tay vợt số 21 thế giới đã chơi lột xác, khiến cả ba set đi đến loạt tie-break. Nadal may mắn kết thúc trận đấu với tỷ số 7-6 (5), 6-7 (4), 7-6 (9).

Nguyên nhân khiến tay vợt số hai thế giới chưa đạt phong độ cao tại Cincinnati Masters có thể là vấn đề thể lực. Nadal đã nghỉ thi đấu gần một tháng sau khi chấn thương chân trái tại Wimbledon. Mới đây, Nadal còn bị bỏng tay do chạm vào khay thức ăn nóng ở một nhà hàng và anh đang phải thi đấu với băng quấn ở hai ngón tay.

“Tôi thực sự cảm thấy hài lòng. Đây là một trận đấu gay cấn với cả hai chúng tôi”, Nadal nói sau khi phải chờ đến cơ hội thứ năm mới ăn được match-point.

Ở vòng tứ kết, Nadal sẽ gặp hạt giống số bảy Mardy Fish, người vừa thắng Richard Gasquet 7-5, 7-5.

Tay vợt số một thế giới Novak Djokovic và số ba Roger Federer cũng đã giành quyền vào tứ kết.

Djokovic thắng đối thủ người CH Czech, Radek Stepanek với tỷ số 6-3, 6-3. Đây là trận thắng thứ 31 trên mặt sân cứng của ngôi sao người Serbia từ đầu năm (chưa thua trận nào). Tổng thành tích trên mọi mặt sân từ đầu năm là 55-1.

Federer cũng có một trận đấu dễ dàng khi gặp James Blake. Chỉ mất 54 phút thi đấu, hạt giống số ba giành chiến thắng 6-4, 6-1, trong đó có 4 break ở set thứ hai. Thành tích đối đầu giữa Federer và Blake đã được nâng lên 10-1.

Tương tự Djokovic và Federer, hạt giống số bốn Andy Murray chỉ cần 2 set để thắng Alex Bogomolov 6-2, 7-5.

Trái với xu thế áp đảo của các tay vợt nam hàng đầu, nội dung đơn nữ Cincinnati Masters đang chứng kiến cuộc chia tay của hàng loạt ngôi sao. Sau khi đương kim vô địch Kim Clijsters và Venus Williams rút lui do vấn đề thể lực, đến lượt Serena Williams bỏ cuộc ở vòng hai do sưng ngón chân. Hạt giống số ba Victoria Azarenka cũng rút lui do chấn thương còn hạt giống số một Caroline Wozniacki bị loại ngay trong trận mở màn.

Tận dụng cơ hội sau khi Serena rút lui, hạt giống số 10 Sam Stosur có thể một ngày nghỉ trước khi đánh bại hạt giống số 5 Li Na với tỷ số 6-4, 3-6, 6-4. Đây là chiến thắng thứ ba của Stosur từ đầu năm trước Li Na – nhà vô địch Pháp mở rộng 2011 – trong đó có chiến thắng tuần trước tại Rogers Cup.

Hạt giống số hai Vera Zvonareva đã giành quyền vào tứ kết bằng trận thắng Petra Martic 6-2, 6-2. Hạt giống số bốn Maria Sharapova thắng Svetlana Kuznetsova 6-2, 6-3. Còn Daniela Hantuchova thắng hạt giống số tám Marion Bartoli 6-3, 5-7, 6-3.

Theo Thúy An (VNE)