Nadal, Federer dắt tay nhau rời Qatar Open 2012

Nadal thất vọng sau trận thua. (Nguồn: Getty Images)

Nếu như Roger Federer phải xin rút lui trước khi trận bán kết giữa anh và Jo-Wilfried Tsonga vì lý do chấn thương, thì tay vợt số 2 thế giới phải ngậm ngùi rồi giải sau khi đón nhận thất bại 3-6, 4-6 trước Gael Monfils.



Trước khi vòng bán kết diễn ra, Federer đã gặp phải chấn thương nhẹ và bị đau từ trận đấu ở vòng 2 với Andreas Seppi. Thế nên, "tàu tốc hành" đã quyết định xin rút lui thay vì mạo hiểm với chấn thương này khi mà Australian Open đã cận kề.



Đây mới chỉ là lần thứ 2 trong suốt sự nghiệp, Federer xin rút lui giữa chừng ở một giải đấu. Nhưng anh vẫn giữ kỷ lục chưa từng bỏ cuộc trong một trận đấu khi đang diễn ra. Việc rút lui này cũng chấm dứt chuỗi 20 trận thắng liên tiếp của Federer kể từ giải Basel Open hồi năm ngoái.



Phát biểu sau khi đưa ra quyết định rút lui Federer cho hay: "Tôi cảm thấy vẫn còn bị đau và đó là lý do tôi đưa ra quyết định xin rút lui. Đây là một trong những quyết định khó khăn đối với tôi. Thực sự đó là một khoảng khác buồn cho tôi và người hâm mộ, nhưng tôi không còn cách nào khác."



Nếu như Federer bỏ cuộc vì chấn thương thì Nadal cũng không thể giành quyền đi tiếp khi thất thủ chỉ sau hai set với tỷ số 3-6 và 4-6 trước Gael Monfils. Như vậy trận chung kết Qatar Open 2012 là cuộc chiến nội bộ giữa hai tay vợt người Pháp Monfils và Tsonga.



Trong khi đó tại giải Brisbane International, Kim Clijsters cũng bỏ cuộc giữa chừng ở trận bán kết giải Brisbane mở rộng với Hantuchova. Tay vợt người Bỉ đã giành được chiến thắng ở set đầu tiên 7-6(4) nhưng sang đến set 2 khi bị Hantuchova dẫn 3-1 thì cô đã buộc phải xin rút lui vì chấn thương.



Đây thực sự là điều không may chút nào với Kim Clijsters, khi mà cô chỉ vừa mới trở lại đánh được vài trận đầu năm nay sau khi phải nghỉ đấu từ tháng 8/2011 vì chấn thương dai dẳng./.

