Nadal & Federer vào chung kết

Kết quả cụ thể :

R.Nadal - A.Murray: 6-4, 7-5, 6-4

R.Federer - N.Djokovic: 7-6, 6-3, 3-6, 7-6

Quà sinh nhật cho Nadal

Nadal sớm được nhận món quà ngoài dự kiến trong ngày anh bước sang tuổi 25. Không hiểu do lỗi kỹ thuật thế nào mà kênh truyền hình ESPN đưa nội dung “Người thắng trong cặp đấu giữa Novak Djokovic và Roger Federer sẽ gặp Rafael Nadal tại trận chung kết” ở hàng tin chạy dưới đáy màn hình vào thời điểm khán giả còn đang mải hỏi nhau về giờ thi đấu của 2 cuộc so tài hôm qua.

Sự nhanh nhảu đoảng của ESPN bớt phần vô duyên bởi tỷ số thực tế 6-4, 7-5, 6-4 nghiêng về Nadal. Những gì 2 anh tài này thể hiện trên sân cho thấy các pha đánh của Murray không quá thua kém so với của Nadal. Thời điểm tỷ số set thứ 2 tạm hòa 5-5, thậm chí các chỉ số winner (20-20) và tự đánh hỏng (24-24) của 2 bên hoàn toàn cân bằng. Vậy nhưng tỷ số chung cuộc vẫn chênh lệch. Sự khác biệt đến từ tâm lý ở những tình huống quyết định.

Khác biệt ấy được thể hiện rõ nhất qua khả năng tận dụng break point giữa đôi bên. Số break point mà Murray tạo được gấp rưỡi Nadal (18-13) nhưng rút cuộc anh chỉ tận dụng được phân nửa so với tay vợt số một thế giới (3-6). Nâng thành tích thi đấu của mình trên sân đất nện Roland Garros lên 44-1, Nadal chỉ còn cách kỷ lục 6 lần vô địch French Open do huyền thoại Bjorn Borg nắm giữ đúng một chiến thắng nữa. Và hẳn là nhà ĐKVĐ vẫn đang quyết tự thưởng cho mình món quà sinh nhật hoành tráng hơn vào trận chung kết tối mai.



Tàu tốc hành đưa Djokovic trở lại mặt đất

Đối thủ cuối cùng trên hành trình chinh phục đỉnh vinh quang thứ 6 của Nadal không phải Djokovic như nhiều người dự đoán mà là Federer. Ngôi sao người Thụy Sỹ chứng tỏ bản lĩnh của cựu số Một thế giới và cựu vô địch French Open bằng chiến thắng 7-6 (7-5), 6-3, 3-6, 7-6 (7-5) trước đối thủ đang có phong độ tốt nhất năm 2011.



Việc Djokovic vô tình được nghỉ tới 4 ngày liên tiếp (do đối thủ Fognini bỏ cuộc ở tứ kết) hóa ra lợi bất cập hại. Đà hưng phấn qua 41 chiến thắng liên tiếp từ đầu mùa của Nole bị ngắt quãng. Đến khi kịp “nóng máy” thì Nole đã bị Tàu tốc hành cuốn đi.

Giống như Murray, Djokovic tự làm hại mình bằng tâm lý thi đấu bất ổn. Hết đôi co với trọng tài, anh lại chỉ biết nhìn HLV của mình với ánh mắt hoang mang sau mỗi game thua. Nỗ lực sửa sai của tay vợt người Serbia chỉ được đền đáp duy nhất trong set thứ 3.



Chẳng những không thể bắt kịp kỷ lục 42 trận toàn thắng từ đầu mùa của huyền thoại John McEnroe, Djokovic còn đánh mất luôn quyền tự quyết trong tham vọng leo lên đỉnh bảng xếp hạng ATP. Để lên đỉnh thế giới bây giờ, Djokovic chỉ còn nước ngồi cổ vũ cho Federer đánh bại Nadal.



+ Nadal và Federer lần thứ tư gặp nhau tại trận chung kết French Open.

+ Djokovic chào thua kỷ lục 42 trận toàn thắng đầu mùa do John McEnroe lập năm 1984.

+ Nadal sẽ bảo toàn vị trí số Một thế giới nếu thắng Federer.

Theo Hạnh Nguyễn (Bongdaplus)