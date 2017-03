Nadal khẳng định sức mạnh nhà vô địch US Open

Rafael Nadal thẳng tiến. (Nguồn: AP)

Chiến thắng này giúp tay vợt số 2 thế giới thẳng tiến vào tứ kết, đồng thời gần hơn đến việc bảo vệ thành công chức vô địch mà anh đã có được ở mùa giải trước.



Chỉ phải đối đầu với tay vợt hạng 68 thế giới, mọi chuyện tưởng chừng dễ dàng cho Rafael Nadal. Tuy nhiên, trên thực tế, anh cũng đã gặp phải không ít khó khăn trong set đấu đầu tiên và để cho đối thủ dẫn 0-3 ở set 1, trước khi trận đấu bị hoãn lại vị điều kiện thời tiết.



Không những thế, khi trận đấu trở lại, Gilles Muller thi đấu tỏ ra kiên cường và tiếp tục tạo nên thế trận cân bằng với nhà đương kim vô địch và chỉ chịu chấp nhận thua với tỷ số 6-7 sau loạt tie-break, khi mà Nadal tỏ ra thi đấu kinh nghiệm hơn rất nhiều.



Trong trận đấu này, Gilles Muller cũng đã phát huy rất tốt những quả giao bóng của mình, để giành tới 11 cú ăn điểm trực tiếp (ace), nhiều gấp đôi so với Nadal. Tuy nhiên, việc thi đấu sa sút cộng với lỗi đánh bóng hỏng quá nhiều đã khiến tay vợt anh phải trả giá.



Nếu như tay vợt Luxemburg tỏ ra non kinh nghiệm bao nhiêu, Nadal lại càng thi đấu hay bấy nhiêu để rồi nhanh chóng kết thúc 2 set sau đó với tỷ số cách biệt lần lượt là 6-1 và 6-2.



Tại tứ kết, đối thủ của Rafael Nadal là Andy Roddick - tay vợt nước chủ nhà đã phát huy rất tốt những cú giao bóng với tốc độ khủng khiếp của mình để đánh bại David Ferrer với tỷ số 3-1 (6-3, 6-4, 3-6 và 6-3).



Ở trận đấu khác tại vòng 4, tay vợt số 1 Vương quốc Anh, Andy Murray đã dễ dàng đánh bại Donald Young sau 3 set với tỷ số 6-2, 6-3, 6-3. Đối thủ ở tứ kết của Murray là John Isner, một tay vợt khác của Mỹ cũng đã giành quyền đi tiếp sau khi loại Simon của Pháp bằng những chiến thắng sau loại tie-break với tỷ số 7-6, 3-6, 7-6 và 7-6.



Trong khi đó ở nội dung đơn nữa, bất ngờ lớn nhất đã xảy ra khi tay vợt số 2 thế giới Vera Zvonareva đã bất ngờ gục ngã chỉ sau 2 set với cùng tỷ số 3-6 trước Samantha Stosur tại vòng tứ kết.



Ở trận đấu này, tay vợt người Australia đã thi đấu vượt trội so với đối thủ để ghi tên mình vào bán kết. Trận đấu tiếp theo, hạt giống số 9 của giải sẽ đối đầu với tay vợt người Đức, Angelique Kerber cũng đã gây bất ngờ khi vượt qua Flavia Pennetta 6-4, 4-6 và 6-3.



Trong khi đó, cuộc đối đầu đáng được chờ đợi tại bán kết đơn nữ cũng đã xảy ra, khi cả "nữ hoàng" Caroline Wozniacki và tay vợt từng giành 13 danh hiệu Grand Slam Serena Williams đã không mấy khó khăn để giành chiến thắng trước Andrea Petkovic và Anastasia Pavlyuchenkova.



Nếu như Caroline Wozniacki vượt qua tay vợt người Đức với tỷ số 6-1, 7-6, thì "Quái thú" (biệt danh mà giới truyền thông đặt cho Serena) cũng không quá khó khăn để "nuốt chửng" Pavlyuchenkova 7-5, 6-1./.

Theo Phương Trang (Vietnam+)