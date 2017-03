Nadal và Shakira bị hiểu nhầm

Một nhân chứng tiết lộ: “Chỉ có hai người họ ngồi với nhau bên bàn ăn. Họ thì thầm điều gì đó với nhau và cười rất vui vẻ. Chắc chắn là khi nhìn vào, không ai có thể nghĩ họ chỉ là những người bạn thông thường. Họ có mặt ở đây để quay vài đoạn phim”.

Tuy nhiên người đại diện của Nadal, Benito Perez-Barbadillo, đã bác bỏ thông tin trên. Theo đó, đúng là Nadal đã cùng ca sĩ Shakira ăn tối với nhau, nhưng họ không hề hò hẹn. Người quản lý của Nadal là Carlos Costa và đạo diễn hình cho đoạn phim là Jaume de Laiguana cũng đã có mặt trong bữa ăn.

“Tất cả chúng tôi đều đã có mặt ở đó và Shakira chỉ đến khi các đĩa thức ăn đã hết, còn chúng tôi thì đang gọi thứ gì đó để uống. Đi cùng với cô ấy là người quản lý Ceci Kurzman và Jaume. Bữa ăn đó là buổi gặp mặt của Rafa với đạo diễn, với mục đích bàn luận về một số vấn đề cậu ấy phải làm trong đoạn video”.

Hoá ra Nadal đã đồng ý làm diễn viên trong một clip mới của nữ ca sĩ người Colombia, nằm trong album She Wolf với hi vọng làm tăng them sức hút của nó. Hiện chưa rõ nội dung của đoạn phim trên.

Theo N.A (ANTĐ)