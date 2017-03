Năm cầu thủ tham gia nhóm 'lắc' trong khách sạn

Các cầu thủ trên đang chơi trong màu áo của CLB T&T Hà Nội, dưới sự dẫn dắt của cựu tuyển thủ quốc gia Triệu Quang Hà, gồm: Lê Sỹ Mạnh, Lê Hoàng Anh Thi, Nguyễn Xuân Tú, Nguyễn Trọng Minh và Trần Quốc Tuấn.

Tại cơ quan điều tra, các cầu thủ khai nhận, sau trận thắng CLB SHS Tiền Giang 2-1 chiều 8/3 trên sân Mỹ Tho, toàn đội về TP HCM, 5 người cùng 4 "em út" đi ăn mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Sau đó, đến 1h30 ngày 9/3, tất cả cùng đến phòng 403 khách sạn Mai Vinh trên đường Trần Xuân Soạn, quận 7, để "lắc".

Ngoài 6 viên ma túy tổng hợp mà công an tịch thu được, các cầu thủ thừa nhận đã sử dụng hết 4 viên. Số thuốc có được do cầu thủ Lê Hoàng Anh Thi (28 tuổi), cựu cầu thủ của CLB Tây Ninh, trực tiếp đi mua về cho nhóm sử dụng với giá khoảng 200.000 đồng mỗi viên.

Theo công an, do loại thuốc nhóm này sử dụng rất mới nên các dụng cụ thường test đã cho kết quả âm tính. Do đó, 5 cầu thủ này đã được HLV trưởng Triệu Quang Hà đến bảo lãnh. Ngoài ra, 23 thanh niên khác đã được tại ngoại và chỉ bị xử phạt hành chính.

Ba người còn lại gồm chủ quán là Bùi Quang Vinh (45 tuổi, Hải Phòng) và hai tiếp tân là Mẫn Bá Thành (23 tuổi, ngụ Bắc Ninh), Lê Vĩnh Ký (21 tuổi, Tiền Giang) vẫn bị tạm giữ. Trong tuần này, công an quận 7 sẽ khởi tố vụ án về tội chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy.

Rạng sáng 9/3, khi lực lượng công an kiểm tra khách sạn Mai Vinh, phát hiện trong 3 căn phòng của khách sạn có 21 thanh niên quay cuồng trong tiếng nhạc lớn, tư thế thác loạn, men say nồng nặc và có dấu hiệu sử dụng thuốc “lắc”.

Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ hơn 12 viên ma túy tổng hợp, 1 bịch ma túy tổng hợp dạng bột đá. Ngoài ra, khi kiểm tra phát hiện 7 thanh niên khác đang ngồi chờ thuê phòng, công an cũng thu giữ 5 viên ma túy tổng hợp.

Khách sạn Mai Vinh hoạt động từ tháng 9/2007, do vợ chồng Bùi Quang Vinh, Đặng Thị Mai (cùng 45 tuổi, ở Hải Phòng) làm chủ được trang bị dàn âm thanh, cách âm hiện đại. Tầng 1 và 2 của khách sạn để dành cho khách vãng lai đến thuê, còn các phòng từ tầng 3 đến tầng 5 dành cho những "dân bay" sử dụng ma túy. Giá thuê từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi phòng.