Nếu HLV Hữu Thắng ngồi vào ghế nóng

HLV Hữu Thắng là người trung thành với bóng đá thực dụng Từ khi làm HLV đội SL Nghệ An và Hà Nội T&T HLV Hữu Thắng chú trọng lối đá an toàn và thực dụng. Điều này cũng có nghĩa HLV Hữu Thắng nhắm đến thành tích và mục tiêu cụ thể hơn là trung thành với lối chơi đẹp. Nếu HLV Hữu Thắng nắm đội tuyển thì anh sẽ dựa trên con người có sẵn rồi xác định lối chơi hay tiếp tục trung thành với lối đá thực dụng từng làm nên tên tuổi anh ở vị trí trung vệ SL Nghệ An, trung vệ đội tuyển Việt Nam lẫn HLV các đội. Và tất nhiên khi HLV Hữu Thắng mà nhận lời anh sẽ chịu trách nhiệm đến chất lượng đội tuyển và lối đá do anh xây dựng chứ sẽ không chịu ảnh hưởng bởi quan chức nào muốn đội tuyển chơi như CLB. Đó cũng chính là vấn đề mà nếu được chọn HLV Hữu Thắng sẽ phải làm rõ. NGUYỄN HUY