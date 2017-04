Nếu Long An rớt hạng sớm…

Nỗi ám ảnh trên sân Thống Nhất không buông tha đội bóng Long An đã yếu còn thiếu người sau lần gục ngã vì uất ức trọng tài ở vòng 6.

Cái chết của đội khách được báo trước từ pha sút phạt đền bất thành ở đầu trận cho đến khi Oseni xấu chơi bị đuổi vào cuối hiệp 1 thì cơ hội ngược dòng coi như khép lại.

Minh Phương phải rất tự tin và dũng cảm mới dám trở về dẫn dắt đội bóng cũ Long An. Năm trận thua liền đã bào mòn sự kiên nhẫn của anh. Cú sốc từ sau trận thua oan nghiệt và tai tiếng trước đó khiến đội mất người do án kỷ luật nặng nề lẫn sa sút tinh thần trầm trọng. Long An đã lập một kỷ lục buồn của V-League với chín trận thua liên tiếp, nhiều hơn Nam Định ở mùa 2010 một trận.

Long An không sợ xuống hạng, như cách đây năm mùa họ từng rớt. Mùa này thầy trò Minh Phương khó tránh lần nữa, khi đang giữ vững ngôi chót bảng mà nội lực chẳng bằng ai.

Nguy hiểm hơn là tâm lý buông xuôi của nhiều cầu thủ Long An ở chặng đường dài còn lại dễ khiến họ sớm rớt hạng, V-League sẽ mất hay một nửa.

Vì mùa này chỉ có một suất xuống hạng nên nửa dưới bảng xếp hạng sẽ an bài. Trong khi đó, cuộc đua vô địch không nhiều đội mặn mà, trừ nhóm đội của bầu Hiển hoặc có sự bảo trợ của chính ông khiến người ta mỉa mai gọi V-League biến thành H-League.

Những mùa gần đây, có mỗi B. Bình Dương dám “cương” với H-League và thành công nhưng mùa này họ không vãi tiền ra chơi nữa.

V-League mất hay thêm một nửa nữa.