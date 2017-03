Nếu Wole nhận lỗi, Ngọc Hùng sẽ bãi nại

Sau khi bị đồng đội người Nigeria - trung vệ John Wole dùng nón bảo hiểm đánh thẳng vào mặt ngay tại khuôn viên của đội. Dự kiến chi phí cho ca phẫu thuật này lên đến 50 triệu đồng.

Hôm qua, gặp chúng tôi, Ngọc Hùng cho biết những ngày qua, John Wole đã đến gặp anh và nói chuyện. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn không giải thích vì sao lại đánh Hùng và không chịu chi phí tiền bồi thường thuốc men. Hùng nói: “Tôi đã làm đơn tố cáo gửi đến Công an quận 7. Trong đơn tôi yêu cầu John Wole bồi thường tiền thuốc men. Nếu John Wole chịu nhận trách nhiệm, khi ấy tôi mới nghĩ đến việc bãi nại cho anh ấy”.

Trước đó, Công an quận 7 đã vào cuộc lấy lời khai cả hai bên cùng ban huấn luyện đội TMN.CSG. Tuy nhiên, John Wole phủ nhận tất cả hành động của mình và kiên quyết cho rằng tai nạn của Hùng là do bị ngã xe chứ không phải do anh đánh.

Theo ông Vũ Xuân Thanh - Trưởng Công an quận 7 thì việc có khởi tố vụ án hay không sẽ chờ sau ca phẫu thuật hôm nay.

Thượng tá Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TP.HCM, cho biết hiện vẫn chưa nhận được hồ sơ nào từ phía cơ quan điều tra. Nhưng khi kết quả chứng thực cầu thủ phạm tội, khởi tố, bắt giam và tòa án phán quyết có trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam thì Phòng Quản lý xuất nhập cảnh sẽ vào cuộc kết hợp.

Hiện John Wole đã được cho bão lãnh về đội và CLB TMN.CSG đã giữ hộ chiếu của cầu thủ này.

Trên giường bệnh, đội phó Lưu Ngọc Hùng tâm sự: “Trong buổi tập trước ngày tôi bị đánh, hai cầu thủ Nigeria là Aniekan và John có mâu thuẫn với nhóm cầu thủ nội. Cũng có thể anh ấy thấy tôi thân với lãnh đạo nên hiểu lầm chuyện tôi thọc mạch điều gì không tốt về anh ấy chứ tôi với Wole có thù oán gì nhau đâu...”.